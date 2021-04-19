رئيس بايرن: دوري السوبر الأوروبي لن يحل مشاكل الأندية المالية

يرى كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أن بطولة دوري السوبر الأوروبي لن يساعد الأندية المشاركة بها على حل أزماتها المالية.

وقال رومينيجيه عبر موقع ناديه الرسمي:"بايرن لم يشارك في خطط دوري السوبر الأوروبي. مقتنعون بالهيكل الحالي لكرة القدم. بايرن يرحب بالنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لأننا نؤمن أنه الخطوة الصحيحة لتطوير كرة القدم الأوروبية. النظام الجديد سيزيد إثارة البطولة".

وواصل "لا أرى دوري السوبر الأوروبي يحل المشاكل المالية للأندية الأوروبية التي تكبدتها بسبب تفشي فيروس كورونا. على جميع أندية أوروبا العمل معا على تخفيض التكاليف، مثل رواتب اللاعبين ومستحقات الوكلاء، لتكون متناسبة مع العوائد، لتكون الكرة الأوروبية أكثر منطقية".

ورفض بايرن المشاركة في دوري السوبر الأوروبي الذي دشنه 12 ناديا يوم الأحد.

ولاقت الفكرة نقدا حادا من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين نظاما جديدا لبطولة دوري أبطال أوروبا. (التفاصيل)