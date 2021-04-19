رئيس بايرن: دوري السوبر الأوروبي لن يحل مشاكل الأندية المالية

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 18:03

كتب : FilGoal

رومينيجه

يرى كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أن بطولة دوري السوبر الأوروبي لن يساعد الأندية المشاركة بها على حل أزماتها المالية.

وقال رومينيجيه عبر موقع ناديه الرسمي:"بايرن لم يشارك في خطط دوري السوبر الأوروبي. مقتنعون بالهيكل الحالي لكرة القدم. بايرن يرحب بالنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لأننا نؤمن أنه الخطوة الصحيحة لتطوير كرة القدم الأوروبية. النظام الجديد سيزيد إثارة البطولة".

وواصل "لا أرى دوري السوبر الأوروبي يحل المشاكل المالية للأندية الأوروبية التي تكبدتها بسبب تفشي فيروس كورونا. على جميع أندية أوروبا العمل معا على تخفيض التكاليف، مثل رواتب اللاعبين ومستحقات الوكلاء، لتكون متناسبة مع العوائد، لتكون الكرة الأوروبية أكثر منطقية".

أخبار متعلقة
حمادة صدقي لـ في الجول: شريف مميز لأنه مباغت.. وجماعية موسيماني حسمت القمة مران الزمالك - استشفاء للأساسيين.. وكارتيرون يطالب اللاعبين بغلق ملف القمة بطولة SafeMode III - أسابيع من العظمة لكل الـ Gamers في مصر! مصطفى محمد يتحدى كورونا: أنا جاهز في كل الأوقات

ورفض بايرن المشاركة في دوري السوبر الأوروبي الذي دشنه 12 ناديا يوم الأحد.

ولاقت الفكرة نقدا حادا من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين نظاما جديدا لبطولة دوري أبطال أوروبا. (التفاصيل)

بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو تنفيذية يويفا: قد تستبعد أندية تشيلسي وسيتي وريال مدريد من الموسم الحالي للأبطال 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس بايرن: دوري السوبر الأوروبي لن يحل مشاكل الأندية المالية ساعة | أوروبا
حمادة صدقي لـ في الجول: شريف مميز لأنه مباغت.. وجماعية موسيماني حسمت القمة ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - استشفاء للأساسيين.. وكارتيرون يطالب اللاعبين بغلق ملف القمة 2 ساعة | مصر
بطولة SafeMode III - أسابيع من العظمة لكل الـ Gamers في مصر! 2 ساعة | مصر
مصطفى محمد يتحدى كورونا: أنا جاهز في كل الأوقات 2 ساعة | المحترفون
فليك: موقفنا واضح حول المشاركة في دوري السوبر الأوروبي 2 ساعة | الدوري الألماني
36 فريقا في مجموعة واحدة.. يويفا يعلن نظاما جديدا لدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك