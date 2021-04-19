36 فريقا في مجموعة واحدة.. يويفا يعلن نظاما جديدا لدوري أبطال أوروبا

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 16:41

كتب : نادر عيد

لوجو كأس دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الإثنين نظاما جديدا لبطولات الأندية يبدأ تطبيقه من موسم 2024-2025.

وينص النظام الجديد على مشاركة 36 فريقا في مجموعة واحدة في دوري أبطال أوروبا، بدلا من تقسيم 32 فريقا على 8 مجموعات مثلما هو الحال الآن.

يلعب كل فريق 10 مباريات فقط ضد 10 أندية مختلفة، 5 في ملعبه و5 خارجه، ثم يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى، وتلعب الفرق من المرتبة التاسعة إلى المرتبة 24 مواجهات إقصائية ليتأهل 8 منها إلى الدور ثمن النهائي.

أخبار متعلقة
فليك: موقفنا واضح حول المشاركة في دوري السوبر الأوروبي سيد عبد الحفيظ يتحدث عن ضغط المباريات وموعد عودة المصابين والتحكيم في القمة جرينوود: أسعى لتحطيم رقم روني القياسي البنا: شيكابالا وأيمن أشرف وعداني بالمساندة قبل انطلاق القمة

ثم تستمر البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وفي بطولة الدوري الأوروبي سيلعب كل فريق 8 مباريات في مرحلة المجموعة الواحدة، وفي بطولة كونفرانس سيلعب كل فريق 6 مباريات في المرحلة الأولى.

وقد يتسع عدد المشاركين في البطولتين مستقبلا إلى 36 فريقا في كل مسابقة.

دوري الأبطال

ووفقا للنظام الجديد لدوري الأبطال وبعد زيادة عدد الأندية المشاركة، سيتأهل مباشرة لدور المجموعات ثالث دوري الاتحاد المحلي صاحب المركز الخامس في تصنيف يويفا.

فعلى سبيل المثال تحتل فرنسا حاليا المركز الخامس في تصنيف يويفا للدول وفقا لنتائج أنديتها، بعد كل من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

تشارك فرنسا في دور المجموعات بناديين ويخوض الثالث تصفيات، في النظام الجديد سيشارك الثالث مباشرة في دور المجموعات دون تصفيات.

مركز آخر سيتم منحه لبطل دوري أوروبي محلي يتأهل عن طريق التصفيات، ليكون عدد أبطال دوريات أوروبية محلية متأهلين لدور المجموعات عن طريق التصفيات 5 فرق بدلا من 4 مثلما هو الحال الآن.

مركزان إضافيان سيُمنحان لناديين، هما الأعلى في تصنيف يويفا للأندية وفقا لنتائجها في آخر 5 سنوات، فشلا في التأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال.

بشرط أن يكون الفريقان تأهلا مسبقا لتصفيات دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو بطولة كونفرانس الأوروبية.

فمثلا لو بلغ بورتو البرتغالي التصفيات لكنه فشل في الوصول لدور المجموعات، وكان أعلى ناد في تصنيف يويفا غير مشارك في دوري الأبطال، وقتها يمنحه يويفا حق المشاركة في البطولة.

دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيريز: هكذا أرد على من يطلبون مبابي.. فينيسيوس ليس للبيع ومورينيو أنقذنا 3 ساعة | الدوري الإسباني
رمضان: الرحيل عن بيراميدز غير مطروح في المستقبل القريب.. البعض استغل تصريحاتي للتشكيك في خطوتي 4 ساعة | الدوري المصري
حوار ناري – بيريز: دوري السوبر سينقذ كرة القدم.. ولا يستطيعون استبعادنا أو منع لاعبينا 4 ساعة | أوروبا
بيريز يرد على عودة رونالدو ورحيل راموس المحتمل.. و"أتمنى بقاء ميسي في برشلونة" 5 ساعة | الدوري الإسباني
حسين زكي: أصلحت أخطاء المباراة السابقة.. وكنا مضغوطين بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في القدم 6 ساعة | رياضات أخرى
كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الزمالك بطل دوري الجمهورية بعد الفوز على الأهلي 6 ساعة | رياضات أخرى
بعثة بيراميدز تصل زامبيا لمواجهة ناكانا 7 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك