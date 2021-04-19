36 فريقا في مجموعة واحدة.. يويفا يعلن نظاما جديدا لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الإثنين نظاما جديدا لبطولات الأندية يبدأ تطبيقه من موسم 2024-2025.

وينص النظام الجديد على مشاركة 36 فريقا في مجموعة واحدة في دوري أبطال أوروبا، بدلا من تقسيم 32 فريقا على 8 مجموعات مثلما هو الحال الآن.

يلعب كل فريق 10 مباريات فقط ضد 10 أندية مختلفة، 5 في ملعبه و5 خارجه، ثم يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى، وتلعب الفرق من المرتبة التاسعة إلى المرتبة 24 مواجهات إقصائية ليتأهل 8 منها إلى الدور ثمن النهائي.

ثم تستمر البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وفي بطولة الدوري الأوروبي سيلعب كل فريق 8 مباريات في مرحلة المجموعة الواحدة، وفي بطولة كونفرانس سيلعب كل فريق 6 مباريات في المرحلة الأولى.

وقد يتسع عدد المشاركين في البطولتين مستقبلا إلى 36 فريقا في كل مسابقة.

دوري الأبطال

ووفقا للنظام الجديد لدوري الأبطال وبعد زيادة عدد الأندية المشاركة، سيتأهل مباشرة لدور المجموعات ثالث دوري الاتحاد المحلي صاحب المركز الخامس في تصنيف يويفا.

فعلى سبيل المثال تحتل فرنسا حاليا المركز الخامس في تصنيف يويفا للدول وفقا لنتائج أنديتها، بعد كل من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

تشارك فرنسا في دور المجموعات بناديين ويخوض الثالث تصفيات، في النظام الجديد سيشارك الثالث مباشرة في دور المجموعات دون تصفيات.

مركز آخر سيتم منحه لبطل دوري أوروبي محلي يتأهل عن طريق التصفيات، ليكون عدد أبطال دوريات أوروبية محلية متأهلين لدور المجموعات عن طريق التصفيات 5 فرق بدلا من 4 مثلما هو الحال الآن.

مركزان إضافيان سيُمنحان لناديين، هما الأعلى في تصنيف يويفا للأندية وفقا لنتائجها في آخر 5 سنوات، فشلا في التأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال.

بشرط أن يكون الفريقان تأهلا مسبقا لتصفيات دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو بطولة كونفرانس الأوروبية.

فمثلا لو بلغ بورتو البرتغالي التصفيات لكنه فشل في الوصول لدور المجموعات، وكان أعلى ناد في تصنيف يويفا غير مشارك في دوري الأبطال، وقتها يمنحه يويفا حق المشاركة في البطولة.