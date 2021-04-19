جرينوود: أسعى لتحطيم رقم روني القياسي

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود - أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد

يسعى ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد لكسر رقم واين روني القياسي كأكثر لاعب مراهق تسجيلا للأهداف بقميص الشياطين الحمر.

وقتلت ثنائية المهاجم اليافع ماسون جرينوود آمال بيرنلي في هروب مبكر من دوامة الهبوط بالعودة بنتيجة إيجابية من أولد ترافورد، حيث خسر من مانشستر يونايتد 3-1 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال جرينوود في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "معادلة رقم روني ليس أمرا سيئا، لكني أرغب في تحطيم هذا الرقم".

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ماسون سجل 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي وهو أعلى رقم للاعب مراهق، إلى جانب واين روني.

وأضاف "كنت أثق في عودتي للتهديف، حافظت على ثباتي وكنت أعلم أن الفرص ستأتي ويجب أن أواصل التركيز وأن أكون جاهزًا على أرض الملعب عندما تسنح الفرصة".

ويؤمن جرينوود بأن الانتصار المتأخر على بيرنلي يعد دليلا على مدى تحسن الفريق على مدار الموسم.

وأوضح "بيرنلي يلعب بشكل جيد هنا، كما رأينا في السنوات الأخيرة، لكننا حققنا الفوز وحصلنا على النقاط الثلاث".

وأتم "لدينا كل شيء هنا. وها نحن نحسم المباريات ونهزم الفرق بشكل مريح".

وبعد شوط بلا أحداث، افتتح جرينوود أهداف المباراة في الدقيقة 48 مستغلا اختراق وبينية ماركوس راشفورد، ليودع الهدف الأول لفريقه.

ولكن بعد دقيقتين فقط، استغل جيمس تاركوفسكي عرضية من ركلة ركنية ليسجل الهدف الأول في شباك دين هيندرسون.

وضغط يونايتد بقوة بغية التقدم، وهو ما حدث في الدقيقة 84، حيث استغل جرينوود نفسه تمريرة بول بوجبا، وسدد كرة سكنت شباك بيرنلي بعدما غيرت اتجاهها.

وأتم إدينسون كافاني أهداف يونايتد، بصناعة دون فان دي بيك بعرضية مميزة لم يجد الأوروجوياني المخضرم صعوبة في إيداعها الشباك.

وحصد يونايتد نقطته رقم 66، مؤمنا وصافته لمانشستر سيتي صاحب الـ 74 نقطة، ومبتعدا عن ليستر سيتي صاحب الـ 56 نقطة.

أما بيرنلي فيظل في المركز الـ 17 بـ 33 نقطة، على بعد 5 نقاط فقط من مثلث الهبوط.

ماسون جرينوود مانشستر يونايتد واين روني
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