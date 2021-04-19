سولشاير: سيتي لم يتوج بالدوري حتى الآن.. سنواصل الانتصارات وننتظر

يرفض أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد فقدان الأمل في التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم اعترافه بصعوبة ذلك.

ووصل يونايتد للنقطة 66 بالفوز على بيرنلي، مؤمنا وصافته لمانشستر سيتي صاحب الـ 74 نقطة، ومبتعدا عن ليستر سيتي صاحب الـ 56 نقطة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم يتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري حتى الآن. علينا فقط أن نواصل الفوز في مبارياتنا ونرى ما سيفعلونه".

ويحتاج سيتي للفوز بـ4 مباريات من المواجهات الـ6 المتبقية في الدوري من أجل التتويج باللقب، في حالة استمرار انتصارات الشياطين الحمر.

وأضاف "لقد تحسننا وكنا أفضل في الفوز بالمباريات في الدقائق الأخيرة، أصبح الفريق قادرا على أداء 90 دقيقة، لقد قلت ذلك دائما. كلما تدربت بقوة، كلما كنت أكثر استعدادًا".

وواصل النرويجي "بالطبع تأتي الثقة أيضًا مع النتائج والاعتقاد بأنه يمكننا القيام بذلك. لقد فعلنا ذلك مرات عديدة هذا الموسم، تقدمنا بشكل جيد قرب النهاية وفزنا بالمباريات".

وأتم "هذه الانتصارات المثيرة تسعدني كثيرا، لأننا لم نفعل ذلك في الموسم الماضي، لكن هذا الموسم نجحنا في ذلك وهذا يرجع إلى التدريب وشخصية اللاعبين".

وقتلت ثنائية المهاجم اليافع ماسون جرينوود آمال بيرنلي في هروب مبكر من دوامة الهبوط بالعودة بنتيجة إيجابية من أولد ترافورد، حيث خسر من مانشستر يونايتد 3-1 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وبعد شوط بلا أحداث، افتتح جرينوود أهداف المباراة في الدقيقة 48 مستغلا اختراق وبينية ماركوس راشفورد، ليودع الهدف الأول لفريقه.

ولكن بعد دقيقتين فقط، استغل جيمس تاركوفسكي عرضية من ركلة ركنية ليسجل الهدف الأول في شباك دين هيندرسون.

وضغط يونايتد بقوة بغية التقدم، وهو ما حدث في الدقيقة 84، حيث استغل جرينوود نفسه تمريرة بول بوجبا، وسدد كرة سكنت شباك بيرنلي بعدما غيرت اتجاهها.

وأتم إدينسون كافاني أهداف يونايتد، بصناعة دون فان دي بيك بعرضية مميزة لم يجد الأوروجوياني المخضرم صعوبة في إيداعها الشباك.