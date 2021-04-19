سيتي يعلن تشخيص إصابة دي بروين وغيابه عن لقاء فيلا

أعلن نادي مانشستر سيتي تفاصيل إصابة نجمه كيفن دي بروين.

وخرج دي بروين مصابا في انتصار تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف في نصف النهائي ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأفاد النادي السماوي في بيان: "يمكن لمانشستر سيتي التأكيد على أن كيفن دي بروين أصيب في كاحل قدمه اليمنى خلال مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد تشيلسي".

وأضاف البيان "حجم الإصابة لم يُعرف بعد. سيتم مراقبة حالة اللاعب بشكل مستمر".

وتابع "سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة الدوري يوم الأربعاء أمام أستون فيلا".

الإصابة تأتي بعد أيام قليلة من نجاح مانشستر سيتي في الحفاظ على نجمه البلجيكي حتى صيف 2025 حين مدد تعاقده مع اللاعب يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد سيتي في بيانه يوم الأربعاء: "لقد مدد كيفن دي بروين عقده الحالي مع مانشستر سيتي لعامين إضافيين، ليبقى في استاد الاتحاد حتى صيف عام 2025".

وأضاف البيان "اللاعب البلجيكي أمضى بالفعل خمس سنوات ونصف في صفوف سيتي، وهي الفترة التي جعلته يثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين المبدعين في العالم".

كيفن فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وأربعة ألقاب لكأس الرابطة، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في عام 2020.

وقال دي بروين في تصريحات لموقع ناديه: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

وأضاف "منذ انضمامي لسيتي في عام 2015، شعرت بأنني في بيتي. أحب المشجعين، لقد استقرت عائلتي هنا في مانشستر وقد تطورت بشكل جيد حقا".

انضم دي بروين إلى مانشستر سيتي عام 2015 بعد تألقه في الدوري الألماني مع فيردر بريمن وفولفسبورج، عقب فترة غير ناجحة مع تشيلسي.

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