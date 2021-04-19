سيد عبد الحفيظ: الفوز على الزمالك بمجرد 3 نقاط.. حين تلعب للأهلي يجب أن تتحلى بشخصيته

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن فوز فريقه على الزمالك بمجرد 3 نقاط، مشيرا إلى تحلي لاعبي الفريق الأحمر بشخصيته.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 4 للدوري المصري.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي عقب المباراة: "قلت للاعبين مبروك لأفضل لاعبين في مصر لكنها مباراة في الدوري".

وأضاف "التحضير للمباراة كان جيدا، احترمنا الزمالك للغاية".

واستمر "مباراة الزمالك بـ3 نقاط لكننا سنحتاجها في جدول الترتيب".

واستمر "لدينا غيابات كثيرة، فريق بأكمله غائب عن اللقاء، فهناك محمد الشناوي وما أدراك ما الشناوي، وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجونيور أجايي بجانب محمود متولي".

وشدد "حين تلعب للأهلي فيجيب أن تتحلى بسماته وشخصيته وصفاته".

وعن أداء علي لطفي في المباراة، قال: "أقول لكل اللاعبين أن الفرصة ستأتي من عند الله طالما تلعب بإخلاص".

وأتم "لدينا مباراة هامة بعد يومين ضد سموحة سنبدأ التحضير لها من الغد".

وواصل عبد الحفيظ في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "أيمن أشرف كان يعاني من خشونة في الركبة، وتحامل على نفسه كثيرا وأدى تدريبات خفيفة طوال الأيام الأخيرة لدرجة أن وليد سليمان كان آخر ربع ساعة يلعب ظهير أيسر".

واستمر "تنتظرنا مواجهة شرسة في الدوري، مواجهة الزمالك كانت مباراة ضمن مشوار الدوري وليس نهائي إفريقيا، لذا لابد أن نطوي هذه الصفحة وألا نبدأ التجهيز لسموحة برفع البلالين والاحتفال في غرفة الملابس".

وأكد "لا أقصد التقليل من الفرحة بل إنها مجرد مباراة ضمن مشوار الدوري".

وأشاد مجددا بـ علي لطفي "للاعب الكبير يظهر في المباريات الكبيرة، وطالما أنك مخلص وتتدرب جيدا وتجتهد، ليس شرطا أن تأخذ الفرصة في الوقت الذي تريده، وعلي لطفي حارس مرمى هائل جدا".

وأتم "من الصعب أن نستعيد أي من المصابين أمام سموحة، من الوارد محمد الشناوي حسب نتيجة المسحة الخاصة به غدا الإثنين لأن الأعراض التي يعاني منها خفيفة".