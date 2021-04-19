مارسيلو: فزنا بنقطة أمام خيتافي.. وريال مدريد يعشق التحديات

يرى مارسيلو لاعب ريال مدريد أن فريقه فاز بنقطة أمام خيتافي في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0.

وقال مارسيلو بعد اللقاء: "أعتقد أن اللعب هنا صعب للغاية، وكنا على إدراك بما سيقابلنا".

وأضاف: "الملعب كان جافا جدا، لكنه كان أمرا واقعا. لا أعتقد أننا فقدنا نقطتين، بل ربحنا نقطة".

وتابع: "وصلنا إلى الحد الأقصى بدنيا، ليس لدينا وقت للتعافي، لكن علينا أن نواصل تقديم كل ما لدينا".

وأوضح: "لا أعتقد أن دوري ثانوي في الفريق، أقدّم الكثير للفريق، وقد علّمت الشبان أنه لا يمكنهم الاستسلام أبدا، أعمل جاهدا للعودة إلى مستواي السابق، أحتاج فقط إلى لعب مزيد من الدقائق".

وأشار: "المنافسة صعبة لكنها بمثابة التحدي، ونحن نعشق التحديات".

وأتم: "يتبقى الكثير من المباريات حتى النهاية، نحاول دائما الفوز بكل البطولات التي نلعبها، هذا في الحمض النووي لـ ريال مدريد".

واكتفى ريال مدريد برفع رصديه إلى 67 نقطة في المركز الثاني، وبالتالي يتسع الفارق مع أتليتكو مدريد المتصدر إلى 3 نقاط.

وبات ريال مدريد مهددا بفقدان المركز الثاني لو انتصر برشلونة في مباراته المؤجلة.

في المقابل رفع خيتافي رصيده إلى 31 نقطة في المركز 15، بفارق 4 نقاط فقط عن أقرب مراكز الهبوط.

وخاض ريال مدريد المباراة بغيابات طاحنة في صفوفه، بعد أن خرج من أسبوع ناري واجه خلاله ليفربول مرتين وبرشلونة مرة.

وبهذا التعادل –المخيب-، أكمل ريال مدريد 15 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات.

في المقابل، أكمل خيتافي 6 مباريات متتالية دون فوز في الدوري الإسباني.

كما أكمل خيتافي 15 مباراة متتالية دون انتصار على ريال مدريد، من ضمنها 13 خسارة، بالإضافة إلى تعادلين.

وعجز ريال مدريد عن التسجيل لخمسة أشوط متتالية أمام برشلونة وليفربول وخيتافي.

فيما نجح خيتافي في عرقلة ثلاثي القمة هذا الموسم بالفعل، بفوزه على برشلونة وتعادله مع أتليتكو مدريد وريال مدريد.