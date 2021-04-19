زيدان يكشف لماذا لم يشارك كروس.. ويصرح: سنقاتل حتى الموت

لم يخف زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، إحباطه بعد فقدان نقطتين أمام خيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 0-0 في مباراة دخلها منقوصا من أغلب لاعبيه الأساسيين.

وقال زيزو بعد اللقاء: "حصدنا نقطة، لكننا خسرنا نقطتين، نريد دائما الفوز بكل المباريات، الفريق قاتل لكن المباراة كانت معقدة. تعرضنا لغيابين إضافيين مفاجئين، لكن الفريق قدّم كل ما لديه في الملعب".

وشدد: "قدّمنا أقصى ما لدينا، صحيح افتقدنا الحسم هجوميا ودفاعيا، كنا نحتاج لمزيد من العمل في الخط الأمامي. تعادلنا لكننا سنواصل القتال، المنافسة لم تنته هنا".

وأوضح: "الجانب البدني عامل في تحديد اللقب، لكن هناك عوامل كثيرة تتحكم في الفوز، أهمها أن يكون لاعبيك متاحين".

وكشف عن سبب عدم مشاركة توني كروس الذي لازم مقاعد البدلاء: "كروس عانى من انزعاجات ولهذا لم يشارك. لدينا الكثير من المباريات ولا نريد ارتكاب الحماقات، يجب التعامل مع الأمر بحكمة".

وأتم: "نحتاج في الجولات المقبلة إلى النظر إلى نتائجنا نحن وليس نتائج الآخرين. إنه دوري صعب جدا وتنافسي للغاية، نحتاج إلى الظهور بأفضل شكل كل 3 أيام، علينا القتال حتى الموت وألا نغيّر من عقليتنا".

واكتفى ريال مدريد برفع رصديه إلى 67 نقطة في المركز الثاني، وبالتالي يتسع الفارق مع أتليتكو مدريد المتصدر إلى 3 نقاط.

وبات ريال مدريد مهددا بفقدان المركز الثاني لو انتصر برشلونة في مباراته المؤجلة.

في المقابل رفع خيتافي رصيده إلى 31 نقطة في المركز 15، بفارق 4 نقاط فقط عن أقرب مراكز الهبوط.

وخاض ريال مدريد المباراة بغيابات طاحنة في صفوفه، بعد أن خرج من أسبوع ناري واجه خلاله ليفربول مرتين وبرشلونة مرة.

وبهذا التعادل –المخيب-، أكمل ريال مدريد 15 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات.

في المقابل، أكمل خيتافي 6 مباريات متتالية دون فوز في الدوري الإسباني.

كما أكمل خيتافي 15 مباراة متتالية دون انتصار على ريال مدريد، من ضمنها 13 خسارة، بالإضافة إلى تعادلين.

وعجز ريال مدريد عن التسجيل لخمسة أشوط متتالية أمام برشلونة وليفربول وخيتافي.

فيما نجح خيتافي في عرقلة ثلاثي القمة هذا الموسم بالفعل، بفوزه على برشلونة وتعادله مع أتليتكو مدريد وريال مدريد.