النسر يطير بالثعالب للنهائي.. ليستر سيتي يفوز على ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 18 أبريل 2021 - 21:26

كتب : FilGoal

كليتشي إيهيناتشو

واصل كيليتشي إيهيناتشو تألقه وقاد ليستر سيتي للوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز ليستر على ساوثامبتون بهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل إيهيناتشو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55.

أخبار متعلقة
النسر سيواصل الدفاع عن الثعالب.. إيهيناتشو يجدد عقده مع ليستر سيتي يواصل التألق في لندن.. لينجارد يحبط إيهيناتشو ويقود وست هام للفوز على ليستر سيتي إيهيناتشو يؤكد تفوق قارة إفريقيا في الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يضرب شيفيلد بخماسية

ليتأهل ليستر سيتي لمواجهة تشيلسي في نهائي المسابقة الإنجليزية الأعرق.

هدف ليستر سيتي كان أولى الأهداف التي يستقبلها فريق ساوثامبتون خلال البطولة، لكن خسارتهم حرمتهم من تكرار إنجاز إيفرتون الذي وصل لنهائي المسابقة موسم 1965-1966 دون استقبال أي أهداف.

وأصبح إيهيناتشو أول نيجيري يسجل 15 هدفا في كل المسابقات لفريق الإنجليزي في موسم واحد منذ أوديون إيجالو الذي سجل 17 هدفا لواتفورد في موسم 2015-2016.

أما أخر 4 أهداف على ملعب ويمبلي فسُجلت بأقدام لاعبين من قارة إفريقيا، بعدما سجل إيهيناتشو، والمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي هدف الفوز ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة، أمس السبت.

بجانب تسجيل بيير إيمريك أوباميانج لهدفين في مرمى تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد في الموسم الماضي.

وسبق لليستر سيتي الوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات من قبل، مواسم: 1948-1949 و1960-1961 و1962-1963 و1968-1969.

لكن الفريق لم يسبق له تحقيق اللقب من قبل.

ويقام النهائي يوم 15 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.

وسيبحث تشيلسي عن تحقيق لقبه الـ9 في المسابقة، بينما سيبحث ليستر سيتي عن لقبه الأول.

ليستر سيتي ساوثامتبون كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
النسر يطير بالثعالب للنهائي.. ليستر سيتي يفوز على ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: والد ميسي في برشلونة للتفاوض مع النادي حول التجديد ساعة | ميركاتو
مباشر في القمة - الزمالك (1)-(2) الأهلي.. أووووه محمود علاء يهدر ركلة جزاء 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في إسبانيا - خيتافي (0) (0) ريال مدريد.. تعادل مخيب 2 ساعة | الدوري الإسباني
بغياب كوكا.. وردة يشارك في فوز باوك على أولمبياكوس 2 ساعة | المحترفون
حوار مع صديقي البراجماتي المؤيد لـ دوري السوبر الأوروبي 2 ساعة | تقرير في الجول
تشكيل القمة - لطفي وبيكهام وطاهر وشريف يقودون الأهلي ضد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل القمة - شيكابالا ومروان وفتوح يقودون الزمالك ضد الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك