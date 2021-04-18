النسر يطير بالثعالب للنهائي.. ليستر سيتي يفوز على ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

واصل كيليتشي إيهيناتشو تألقه وقاد ليستر سيتي للوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز ليستر على ساوثامبتون بهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل إيهيناتشو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55.

ليتأهل ليستر سيتي لمواجهة تشيلسي في نهائي المسابقة الإنجليزية الأعرق.

هدف ليستر سيتي كان أولى الأهداف التي يستقبلها فريق ساوثامبتون خلال البطولة، لكن خسارتهم حرمتهم من تكرار إنجاز إيفرتون الذي وصل لنهائي المسابقة موسم 1965-1966 دون استقبال أي أهداف.

وأصبح إيهيناتشو أول نيجيري يسجل 15 هدفا في كل المسابقات لفريق الإنجليزي في موسم واحد منذ أوديون إيجالو الذي سجل 17 هدفا لواتفورد في موسم 2015-2016.

أما أخر 4 أهداف على ملعب ويمبلي فسُجلت بأقدام لاعبين من قارة إفريقيا، بعدما سجل إيهيناتشو، والمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي هدف الفوز ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة، أمس السبت.

بجانب تسجيل بيير إيمريك أوباميانج لهدفين في مرمى تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد في الموسم الماضي.

وسبق لليستر سيتي الوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات من قبل، مواسم: 1948-1949 و1960-1961 و1962-1963 و1968-1969.

لكن الفريق لم يسبق له تحقيق اللقب من قبل.

ويقام النهائي يوم 15 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.

وسيبحث تشيلسي عن تحقيق لقبه الـ9 في المسابقة، بينما سيبحث ليستر سيتي عن لقبه الأول.