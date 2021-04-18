تورينو يقلب الطاولة على روما في الدوري الإيطالي

الأحد، 18 أبريل 2021 - 20:09

كتب : FilGoal

تورينو - روما

فاز تورينو على روما بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على الملعب الأوليمبي، في الجولة 31 للدوري الإيطالي.

تقدم بورخا مايورال لروما في الدقيقة 3 لروما، قبل أن يرد تورينو بثلاثة أهداف.

أنطونيو سانابريا أدرك التعادل في الدقيقة 57، وأضاف سيموني زازا الهدف الثاني في الدقيقة 72.

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واختتم توماس رينكون أهداف فريقه في الدقيقة 92.

وشهدت المباراة طرد أمادو دياوارا في الدقيقة 85 بعد حصوله البطاقة الصفراء الثانية.

الانتصار رفع رصيد تورينو للنقطة 30 ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الدوري.

وتجمد رصيد روما عند النقطة 54 يحتل بهم المركز السابع.

ووصل مايورال لهدفه السابع مع روما في الدوري لعام 2021 ليكون سجل أكثر من ضعف عدد أهداف باقي لاعبي الفريق.

أما أنطونيو سانابريا فوصل لهدفه الخامس مع الفريق خلال 7 مباريات بعد انتقاله لتورينو في يناير الماضي قادما من ريال بيتيس الإسباني.

ليكون سانابريا ثالث أفضل هداف للدوري الإيطالي منذ الجولة 26 (أول مشاركة له في الدوري) بعد سيمي هداف كروتوني (9 أهداف) ودوسان فلاهوفيتش هداف فيورنتينا (6 أهداف).

كما أصبح زازا ثاني أفضل بديل هداف في الدوري منذ موسم 2015-2016 برصيد 11 هدفا بعد لويس موريل مهاجم أتالانتا الذي سجل 16 هدفا.

ويلعب روما في الجولة المقبلة ضد أتالانتا، بينما يلعب تورينو ضد بولونيا.

الدوري الإيطالي روما تورينو
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