ثنائية جرينوود تقتل بيرنلي وتؤمن وصافة مانشستر يونايتد

الأحد، 18 أبريل 2021 - 19:02

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد - بيرنلي

قتلت ثنائية المهاجم اليافع ماسون جرينوود آمال بيرنلي في هروب مبكر من دوامة الهبوط بالعودة بنتيجة إيجابية من أولد ترافورد، حيث خسر من مانشستر يونايتد 3-1 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وبعد شوط بلا أحداث، افتتح جرينوود أهداف المباراة في الدقيقة 48 مستغلا اختراق وبينية ماركوس راشفورد، ليودع الهدف الأول لفريقه.

ولكن بعد دقيقتين فقط، استغل جيمس تاركوفسكي عرضية من ركلة ركنية ليسجل الهدف الأول في شباك دين هيندرسون.

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وضغط يونايتد بقوة بغية التقدم، وهو ما حدث في الدقيقة 84، حيث استغل جرينوود نفسه تمريرة بول بوجبا، وسدد كرة سكنت شباك بيرنلي بعدما غيرت اتجاهها.

وأتم إدينسون كافاني أهداف يونايتد، بصناعة دون فان دي بيك بعرضية مميزة لم يجد الأوروجوياني المخضرم صعوبة في إيداعها الشباك.

وحصد يونايتد نقطته رقم 66، مؤمنا وصافته لمانشستر سيتي صاحب الـ 74 نقطة، ومبتعدا عن ليستر سيتي صاحب الـ 56 نقطة.

أما بيرنلي فيظل في المركز الـ 17 بـ 33 نقطة، على بعد 5 نقاط فقط من مثلث الهبوط.

مانشستر يونايتد بيرنلي الدوري الإنجليزي
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