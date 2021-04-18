روبرتسون: سنقاتل من أجل بلوغ أهدافنا.. لا مجال لفقد أي نقاط

الأحد، 18 أبريل 2021 - 16:49

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

يعتقد أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن فريقه لا يملك رفاهية فقدان أي نقاط في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي، إذا أراد احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "لقد افتقدنا للاستمرارية هذا الموسم، ونحتاج لتحقيق 6 أو 7 أو 8 انتصارات متتالية لجمع عدد كبير من النقاط".

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وأضاف "ليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالي لفعل ذلك. هذه هي المرحلة الحاسمة من عمر الموسم، وجميع المباريات ستكون مثيرة وصعبة".

وتابع "إذا حققنا سلسلة جيدة من الانتصارات المتتالية ستزداد فرصنا في إنهاء الموسم بالشكل الذي نتمناه. نحن أمام تحدٍ قوي، ولكننا سنقاتل من أجل بلوغ أهدافنا".

وواصل قائد منتخب اسكتلندا "تتبقى لنا 7 مباريات في الدوري، وبكل تأكيد لدينا أهداف نسعى لبلوغها. سنصب كامل تركيزنا على الارتقاء في جدول الترتيب لإنهاء الموسم بشكل جيد".

ويحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين.

واستمر "علينا التعامل مع المباريات المتبقية كمباريات نهائية لأننا نحتاج لكل نقطة في هذه المرحلة الحاسمة. لا يوجد مجال لفقد المزيد من النقاط في ما تبقى من عمر الموسم، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا في كل مباراة".

ويعلم روبرتسون أن فريقه ينتظره مباريات صعبة، والبداية ستكون أمام ليدز، الفريق الذي أضاف نكهة جديدة للدوري هذا الموسم، ويلعب بروح عالية ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين، حسب رأيه.

وأردف "الجميع شاهدوا انتصارهم أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، لذا نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة للغاية. علينا أن نكون مستعدين جيدًا".

وأتم "إذا قدمنا أداءً مشابهًا للأداء الذي قدمناه الأربعاء الماضي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مع تسجيل الأهداف هذه المرة فستكون هناك فرصة جيدة لتحقيق الفوز".

أندي روبرتسون ليفربول
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