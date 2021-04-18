صلاح يبحث عن تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ ليفربول

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي وعينه على رقم غير مسبوق في تاريخ النادي.

ويحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين.

في حالة نجاحه في هز شباك ليدز سيكون صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم بالدوري الإنجليزي بنظامه الحديث.

الدولي المصري سجل 19 هدفا في الدوري حتى الآن.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، واقتنصها فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني في جدول الهدافين خلف هاري كين مهاجم توتنام الذي سجل 21 هدفا.