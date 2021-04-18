عماد سليمان لـ في الجول: رغبة بيراميدز في استقدام إيهاب جلال؟ لن يقبل بترك الإسماعيلي

شدد عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي، إنه لا يعلم شيء عن رغبة بيراميدز في استقدام إيهاب جلال مدرب فريقه، والتي تناولتها بعض التقارير الصحفية.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "أعرف إيهاب جلال جيدا، وأعلم أنه رجل ملتزم ويعرف ماذا يريد ويعرف ما له وما عليه".

وأردف "إيهاب جلال متعاقد مع الإسماعيلي حتى نهاية الموسم، وهو مستمر معنا".

وشدد "لا أعلم شيء عن وجود رغبة من بيراميدز في التعاقد معه، ولكن حتى لو صح هذا الأمر، فجلال لن يقبل بترك الإسماعيلي في هذه الأوضاع التي يمر بها النادي".

وتعد وظيفة رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز، في خطر، ووضعت بعض التقارير الصحفية اسم إيهاب جلال كبديل محتمل لتدريب الفريق.

بيراميدز تعادل مع غزل المحلة في الدوري، ويأتي هذا بعد خسارتين أمام الرجاء في الكونفدرالية، وتعادل مع مصر للمقاصة في الدوري، ليكمل الفريق 4 مباريات بدون فوز.

في حالة عدم الفوز على نكانا في المباراة المقبلة في زامبيا.

مصير أروابارينا لم يتحدد بعد رغم ذلك، إذ يوجد تيار آخر في الإدارة يدعم استمرار المدرب الأرجنتيني بناء على تاريخه التدريبي ومسيرته الكبيرة، والتي لا تتماشى مع النتائج السلبية للفريق هذا الموسم، وتراجعه للمركز الخامس في الدوري.

بيراميدز سيواجه نكانا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل بيراميدز حاليا، المركز الثالث في المجموعة الرابعة من الكونفدرالية بنفس الرصيد مع نكانا بـ 6 نقاط، وخلف الرجاء المتصدر برصيد 12 نقطة.

عدم فوز بيراميدز على نكانا في الجولة المقبلة، قد يكلف الفريق خروجا مبكرا من البطولة بعدا بلغ الفريق نهائي البطولة في مشاركته الأولى بالموسم الماضي، وهذا ما قد يعجل برحيل المدرب صاحب الـ45 عاما.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.