قائد سيتي: نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب توديع كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 18 أبريل 2021 - 15:24

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي

يشعر فرناندينيو قائد مانشستر سيتي بمرارة بسبب الخسارة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي وتوديع البطولة.

الهدف الذي سجله حكيم زياش جناح تشيلسي كان كافيا لعبور تشيلسي للنهائي على حساب سيتي.

وقال فرناندينيو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب خسارة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، من الصعب تقبل الأمر".

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وأضاف "علينا أن نهنئ تشيلسي، لقد سنحت لهم الفرصة وسجلوا الهدف".

وتابع البرازيلي "لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا لكنهم كانوا أفضل قليلا منا لذلك أهنئهم".

وأكمل "لسوء الحظ، لم نتمكن من لعب كرة قدم جيدة، فالطريقة التي نلعب بها نحاول الضغط على أعلى مستوى ممكن وبذلك نمنح القليل من المساحة خلف خط الدفاع لدينا واستغلوا ذلك".

وأجرى بيب جوارديولا 8 تغييرات على آخر تشكيل لعب أمام بروسيا دورتموند.

وأوضح فرناندينيو "تطبيق سياسة التدوير في الفريق أمر طبيعي، جوارديولا يحاول إشراك الجميع".

سيتي أمام فرصة حصد 3 بطولات، فالفريق السماوي سيلعب نهائي كأس رابطة المحترفين أمام توتنام الأسبوع المقبل، ويغرد بفارق 11 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، كما سيلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

فيرناندينيو مانشستر سيتي تشيلسي
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