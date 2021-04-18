النني أساسي أمام فولام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه المستدعى للقاء فولام يوم الأحد.

ويحل فولام ضيفا على أرسنال لملاقاته في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال كما يحرس ماثيو رايان مرمى المدفعجية.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: ماثيو رايان

في الدفاع: جرانيت جاكا - جابرييل ماجاليس - روب هولدنج - هيكتور بيلليرين

في الوسط: داني سيبايوس- محمد النني - بوياكا ساكا

في الهجوم: إيميل سميث رو - الكسندر لاكازيت - جابرييل مارتينيللي

ويحتل أرسنال المركز التاسع في جدول الترتيب.

فيما يأتي فولام في المركز الـ18.