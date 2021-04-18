ديلي ميل: هاري كين قد يغيب لثلاثة أسابيع

أوضحت جريدة ديلي ميل أن هاري كين مهاجم توتنام قد يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين أو 3 أسابيع بسبب الإصابة.

وخرج كين مصابا من لقاء فريقه ضد إيفرتون يوم الجمعة بعد تسجيل هدفين في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الدوري الإنجليزي.

وأفادت ديلي ميل أن أطباء توتنام يعملون على تقليل التورم والتهاب الأنسجة في كاحل كين حتى يتمكن من الخضوع لفحص طبي دقيق.

وأضاف التقرير إلى أن كين قد يحتاج إلى راحة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، علما بأن كين من المعروف عنه سرعة تعافيه من الإصابات.

كين ينافس على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، فهو يتصدر جدول هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا حتى الآن، مقابل 19 لمحمد صلاح جناح ليفربول.

ولا يرغب كين في المخاطرة واللعب بقدم مصابة خوفا من تفاقم الإصابة واحتمالات الغياب عن بطولة يورو 2020 الصيف المقبل، حسب ديلي ميل.

وكان كين قد أوضح قبل أيام أنه لن يحدد مستقبل مشواره الكروي قبل بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

مهاجم إنجلترا يبقى مطمعا لأكبر أندية القارة العجوز، لكن حتى الآن نجح فريق سبيرز في الإبقاء عليه.

وقال كين في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس: "التفكير في التكهنات حول مستقبلي سيضر بأدائي، أحب أن أركز في عملي دائما".

وأضاف "تركيزي الحالي على إنهاء الموسم بصورة جيدة مع توتنام وتقديم أداء جيد في بطولة يورو 2020 في الصيف".

وأكمل كين "أنا أركز على القيام بعملي داخل الملعب من الآن وحتى الصيف، ثم سنرى أين نذهب بعد ذلك".

ويمتد عقد صاحب الـ27 عاما مع توتنام حتى صيف 2024.

وتوج كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي في 2015-2016 و2016-2017، لكنه لم يرتق لمنصات التتويج مع النادي اللندني، ويبقى إنجازه الأبرز بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 الذي خسره ضد ليفربول.

كين ابن أكاديمية توتنام يلعب للفريق الأول منذ يناير 2011 وخرج في عدة إعارات قبل أن يعود في مايو 2013 ويصبح أحد أبرز نجوم وأعمدة الفريق اللندني.

ولعب النجم الإنجليزي بقميص توتنام في 328 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 216 هدفا وصنع 46 آخرين.