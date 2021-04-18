كلوب: بامفورد أثبت خطأ الجميع

الأحد، 18 أبريل 2021 - 12:54

كتب : FilGoal

باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بباتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد قبل مواجهته في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على ليدز يوم الإثنين بحثا عن الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي ومواصلة الصراع على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قبل بداية الموسم سمعت البعض يقول إن ليدز بحاجة إلى هداف مناسب. وأن بامفورد ليس جيدًا بما فيه الكفاية وأشياء من هذا القبيل".

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وأضاف "أنا سعيد جدا لأنه أثبت خطأهم جميعا، إنه لاعب رائع".

وتابع المدرب الألماني "بامفورد يلعب كرة القدم بالطريقة التي يفضلها ويسجل الأهداف، وهذا أمر نادر".

وعن فريق ليدز ككل أوضح "لديهم الكثير من اللاعبين المثيرين للاهتمام لكن بامفورد، أنا سعيد حقًا من أجله، إنه يكتب مسيرة مثيرة للإعجاب".

بامفورد سجل 14 هدفا في الدوري الإنجليزي وكان منافسا على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة، قبل أن ينفرد هاري كين مهاجم توتنام ومحمد صلاح جناح ليفربول بالمنافسة.

كين سجل 21 هدفا حتى الآن، مقابل 19 لصلاح.

يورجن كلوب باتريك بامفورد ليفربول ليدز يونايتد
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