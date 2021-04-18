الإسماعيلي يعفي الورداني من اللجنة الفنية

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان إعفاء مدحت الورداني من مهامه باللجنة الفنية.

وأوضح الإسماعيلي أن ذلك القرار بسبب ظروف الورداني الخاصة ويتم تنفيذه بدءا من السبت 17 أبريل.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وتقام المباراة يوم 1 من شهر مايو المقبل في التاسعة والنصف مساء ويبحث الدراويش عن انتصاره الثاني على التوالي.

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام المصري والأول له تحت قيادة إيهاب جلال.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن الخروج من مقاعد الهبوط.

وتولى إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق وخسر مباراة أمام سيراميكا كليوباترا وفاز بالأخرى ضد المصري.