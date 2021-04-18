اتحاد الكرة: حسم مصير دوري الشباب بعد شهر رمضان

الأحد، 18 أبريل 2021 - 01:29

كتب : FilGoal

إمام عاشور مع الزمالك أمام الأهلي في قمة الشباب مواليد 1999

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عن مصير بطولة دوري الجمهورية للشباب.

وقال أحمد مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس: "بعد شهر رمضان سنحسم مصير قمة الشباب في دوري الجمهورية سواء بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك أم لا".

وأضاف "أكملنا مسابقة دوري الشباب من أجل منح الفرصة للاعبي فرق الشباب بالأندية باللعب لأطول فترة ممكنة".

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وأكمل "لأن بنهاية البطولة سيتجاوز كل اللاعبين سن الشباب ويرحل كل اللاعبين الذين لن يتم قيدهم في قوائم أندية الدوري الممتاز".

وكان الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في ختام بطولة الجمهورية ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة.

وفي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة.

بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت لاحق إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين على اللقب يوم 20 أبريل على استاد السكة الحديد.

قبل أن يقرر الزمالك عدم خوض المباراة ويطلب الأهلي من اتحاد الكرة تطبيق اللوائح لحسم بطل المسابقة.

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