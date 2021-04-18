اتحاد الكرة: حسم مصير دوري الشباب بعد شهر رمضان
الأحد، 18 أبريل 2021 - 01:29
كتب : FilGoal
كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عن مصير بطولة دوري الجمهورية للشباب.
وقال أحمد مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس: "بعد شهر رمضان سنحسم مصير قمة الشباب في دوري الجمهورية سواء بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك أم لا".
وأضاف "أكملنا مسابقة دوري الشباب من أجل منح الفرصة للاعبي فرق الشباب بالأندية باللعب لأطول فترة ممكنة".
وأكمل "لأن بنهاية البطولة سيتجاوز كل اللاعبين سن الشباب ويرحل كل اللاعبين الذين لن يتم قيدهم في قوائم أندية الدوري الممتاز".
وكان الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في ختام بطولة الجمهورية ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة.