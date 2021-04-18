مجاهد: غياب الجماهير يسهل مهمة حكم القمة.. والحضور 50 فردا

يرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن عدم حضور الجماهير في مباراة القمة يسهل مهمة حكم المباراة.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود البنا لإدارة المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس: "غياب الجماهير يسهل مهمة الحكم المصري في مباراة القمة".

وأضاف "قرار إقامة مباراة القمة في الدور الثاني أيضا بحكام مصريين نهائي".

وواصل "سألت لجنة الحكام هل لديكم حكما قادرا على إقامة مباراة القمة وكان الرد بالتأكيد على وجود عددا كبيرا من الحكام القادرون على تنفيذ هذه المهمة".

وأكمل "أنا صاحب إدارة مباراة القمة بحكم مصري، ولجنة الحكام هي من اختارت محمود البنا لإدارة اللقاء".

وأشار "لا أعرف من هو حكم مباراة القمة في الدور الثاني من الدوري، وأعرف الاسم قبل الإعلان في الإعلام بساعات".

وأتم تصريحاته "الاجتماع الأمني لمباراة القمة وما تم إبلاغ اتحاد الكرة به هو حضور 50 فردا للقاء مقسمة على الزمالك والأهلي".