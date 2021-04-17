البنا يدير قمة الزمالك والأهلي.. ومحمد عادل للفيديو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي يوم الأحد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

وأوضح الاتحاد أن محمود البنا سيدير المباراة ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق.

وسيكون محمد معروف حكما رابعا بينما محمد عادل حكم فيديو ويعاونه محمود عاشور.

وستكون مباراة القمة هي الأولى التي يديرها مصري منذ قاد محمد الحنفي لقاء الدور الثاني من الدوري في موسم 2017-2018 حين فاز الزمالك 2-1.

🔴 حكام مباراة الأحد المؤجلة من الأسبوع الرابع فى بطولة الدوري الممتاز...⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/3EveFo5PxU — EFA.eg (@EFA) April 17, 2021

ويتواجه الكبيران يوم الأحد في تمام التاسعة والنصف مساء وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي الرابع وللأخير 3 لقاءات مؤجلة.