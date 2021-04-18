في الجول يكشف – كيف يفكر بيراميدز لمصير أروابارينا "مباراة نكانا فاصلة"

الأحد، 18 أبريل 2021 - 00:52

كتب : حامد وجدي

رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز

التغييرات الفنية ربما تطرق باب بيراميدز عقب مباراة الفريق المقبلة مع نكانا في زامبيا.

حسبما علم FilGoal.com فإن منصب رودولفو أروابارينا المدرب الأرجنتيني لـ بيراميدز، لم يعد في مأمن بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

بيراميدز تعادل اليوم مع غزل المحلة في الدوري، ويأتي هذا بعد خسارتين أمام الرجاء في الكونفدرالية، وتعادل مع مصر للمقاصة في الدوري، ليكمل الفريق 4 مباريات بدون فوز.

أخبار متعلقة
خالد عيد: تعادل المحلة مع بيراميدز مرضي لنا في الـ+90.. غزل المحلة يرفض الخسارة ويخطف من بيراميدز تعادلا مثيرا بيراميدز يعلن تقدم عبد الله بكري باعتذار رسمي.. والنادي يقبله قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام غزل المحلة

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة بيراميدز تدرس إقالة أروابارينا في حالة عدم الفوز على نكانا في المباراة المقبلة في زامبيا.

مصير أروابارينا لم يتحدد بعد رغم ذلك، إذ يوجد تيار آخر في الإدارة يدعم استمرار المدرب الأرجنتيني بناء على تاريخه التدريبي ومسيرته الكبيرة، والتي لا تتماشى مع النتائج السلبية للفريق هذا الموسم، وتراجعه للمركز الخامس في الدوري.

بيراميدز سيواجه نكانا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل بيراميدز حاليا، المركز الثالث في المجموعة الرابعة من الكونفدرالية بنفس الرصيد مع نكانا بـ 6 نقاط، وخلف الرجاء المتصدر برصيد 12 نقطة.

عدم فوز بيراميدز على نكانا في الجولة المقبلة، قد يكلف الفريق خروجا مبكرا من البطولة بعدا بلغ الفريق نهائي البطولة في مشاركته الأولى بالموسم الماضي، وهذا ما قد يعجل برحيل المدرب صاحب الـ45 عاما.

من جهة أخرى، عقد عبد الله السعيد قائد الفريق، جلسة مع اللاعبين عقب مباراة غزل المحلة.

السعيد لام اللاعبين على تلقي هدف التعادل بالوقت القاتل للمباراة الثانية على التوالي، وأكد لهم بأن اللوم يقع عليهم أولا قبل أي طرف آخر بالنادي.

في الكونفدرالية بيراميدز أروابارينا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيكيه: تسجيل محادثتي مع ألبا ليس تصرفا لائقا 42 دقيقة | أوروبا
لابورتا: ميسي يرغب في البقاء بـ برشلونة ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة: حسم مصير دوري الشباب بعد شهر رمضان ساعة | الدوري المصري
مجاهد: غياب الجماهير يسهل مهمة حكم القمة.. والحضور 50 فردا ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – الاتحاد والزمالك والجزيرة يحققون الفوز الثاني.. والأهلي يعادل النتيجة ساعة | رياضات أخرى
كومان: في برشلونة مصير المدرب يتوقف على البطولات.. هذا اللقب مهم لي ساعة | أوروبا
كرة طائرة – الزمالك بالمجموعة الرابعة في بطولة إفريقيا للأندية ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف – كيف يفكر بيراميدز لمصير أروابارينا "مباراة نكانا فاصلة" ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك