في الجول يكشف – كيف يفكر بيراميدز لمصير أروابارينا "مباراة نكانا فاصلة"

التغييرات الفنية ربما تطرق باب بيراميدز عقب مباراة الفريق المقبلة مع نكانا في زامبيا.

حسبما علم FilGoal.com فإن منصب رودولفو أروابارينا المدرب الأرجنتيني لـ بيراميدز، لم يعد في مأمن بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

بيراميدز تعادل اليوم مع غزل المحلة في الدوري، ويأتي هذا بعد خسارتين أمام الرجاء في الكونفدرالية، وتعادل مع مصر للمقاصة في الدوري، ليكمل الفريق 4 مباريات بدون فوز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة بيراميدز تدرس إقالة أروابارينا في حالة عدم الفوز على نكانا في المباراة المقبلة في زامبيا.

مصير أروابارينا لم يتحدد بعد رغم ذلك، إذ يوجد تيار آخر في الإدارة يدعم استمرار المدرب الأرجنتيني بناء على تاريخه التدريبي ومسيرته الكبيرة، والتي لا تتماشى مع النتائج السلبية للفريق هذا الموسم، وتراجعه للمركز الخامس في الدوري.

بيراميدز سيواجه نكانا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل بيراميدز حاليا، المركز الثالث في المجموعة الرابعة من الكونفدرالية بنفس الرصيد مع نكانا بـ 6 نقاط، وخلف الرجاء المتصدر برصيد 12 نقطة.

عدم فوز بيراميدز على نكانا في الجولة المقبلة، قد يكلف الفريق خروجا مبكرا من البطولة بعدا بلغ الفريق نهائي البطولة في مشاركته الأولى بالموسم الماضي، وهذا ما قد يعجل برحيل المدرب صاحب الـ45 عاما.

من جهة أخرى، عقد عبد الله السعيد قائد الفريق، جلسة مع اللاعبين عقب مباراة غزل المحلة.

السعيد لام اللاعبين على تلقي هدف التعادل بالوقت القاتل للمباراة الثانية على التوالي، وأكد لهم بأن اللوم يقع عليهم أولا قبل أي طرف آخر بالنادي.