خالد عيد: تعادل المحلة مع بيراميدز مرضي لنا

الأحد، 18 أبريل 2021 - 00:18

كتب : FilGoal

بيراميدز - غزل المحلة

يرى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة أن فريقه يستحق التعادل مع بيراميدز خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري.

وتعادل المحلة مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة الـ17 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال خالد عيد عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "تقدمنا أولا ثم سجل بيراميدز هدفين ونجحنا في التعادل قبل نهاية المواجهة".

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وأضاف "قبل هدف التعادل أهدرنا فرصتين مؤكدتين".

وواصل "كنا ندا لبيراميدز طوال المباراة والتعادل مستحق تماما بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "راضي عن أداء الفريق أمام بيراميدز واللاعبين قدموا كل ما لديهم".

بيراميدز غزل المحلة الدوري المصري خالد عيد
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