في الـ+90.. غزل المحلة يرفض الخسارة ويخطف من بيراميدز تعادلا مثيرا

رفض غزل المحلة الخسارة أمام بيراميدز وحقق أمامه تعادلا مثيرا في الوقت بدلا من الضائع بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب زعيم الفلاحين.

ورغم عودة بيراميدز في النتيجة والتقدم بهدفين لهدف، إلا أن المحلة رفض الاستسلام وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 93 ليحقق التعادل على ملعبه.

التعادل رفع رصيد المحلة إلى النقطة 24 في المركز العاشر، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 27 في المركز الخامس.

ثنائية المحلة سجلها هشام عادل وأحمد الندري، بينما سجل لبيراميدز دودو الجباس ودييجو رولان.

وغاب عن بيراميدز نجمه رمضان صبحي لحصوله على 3 إنذارات.

سيطر بيراميدز على اللعب في الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى المحلة.

ومن هجمة مرتدة وكرة طويلة نجح المحلة في تسجيل هدف التقدم أمام بيراميدز في الدقيقة 25 بتسديدة من هشام عادل ذهبت على يمين شريف إكرامي.

تغييرات تسفر عن أهداف

وبعد مرور عدة دقائق من الشوط الثاني دفع ردولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بالثنائي دودو الجباس ودييجو رولان بدلا من إسلام عيسى وجون أنطوي لتنشيط الهجوم.

وأتت تغييرات المدير الفني الأرجنتيني ثمارها سريعا.

فنجح الجباس في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 بضربة رأسية بعد عرضية من محمد حمدي.

وسجل دييجو رولان هدف الفوز في الدقيقة 66 بعد متابعة لعرضية محمد حمدي.

وطالب لاعبو المحلة باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 80 بعد سقوط أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وضغط المحلة بقوة محاولا تسجيل التعادل في الوقت المتبقي المباراة لكن محاولاته لم تكتمل.

هدف قاتل في الـ+93

إلى أن جاء هدف التعادل القاتل في الدقيقة 93 بتسديدة قوية من البديل أحمد الندري ذهبت على يسار شريف إكرامي.

وبعدها مباشرة أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، ليحقق المحلة تعادلا مثيرا مع بيراميدز.