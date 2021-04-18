لا مفر من المحتوم.. شيفيلد يونايتد أول الهابطين من الدوري الإنجليزي

هبط شيفيلد يونايتد إلى دوري القسم الثاني الإنجليزي، بعد هزيمته أمام مضيفه ولفرهامبتون بهدف وحيد في ملعب مولينو، بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل ويليان جوزيه هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 60 من صناعة أداما تراوري.

ليرفع ولفرهامبتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز 12، بينما تجمّد رصيد شيفيلد يونايتد عند 14 نقطة في المركز 20 –الأخير-، ليفقد فرصه رسميا في البقاء بالمسابقة.

ولم يحقق شيفيلد يونايتد إلا 4 انتصارات طوال الموسم، وتعادل مرتين، وتلقى 26 هزيمة.

ويعد هذا الهبوط –قبل 6 جولات على النهاية- هو الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي (بريميرليج) بالتساوي مع إبسويتش تاون، ودربي كاونتي، وهدرسفيلد تاون في أعوام 1995، و2008، و2019.

ويقود شيفيلد يونايتد فنيًا بول هيكينجبوتوم بشكلٍ مؤقت، بعد رحيل كريس واليدر منتصف الموسم.

ويهبط شيفيلد يونايتد رغم احتلاله المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويعود شيفيلد يونايتد لدوري القسم الثاني (تشامبيونشيب) بعد أن غادره عام 2019.

وشهدت المباراة تسجيل البرازيلي جوزيه لأول هدف في مسيرته بالدوري الإنجليزي، بعد أن فشل في هز الشباك طوال 11 مباراة منذ انضمامه إلى ولفرهامبتون في يناير الماضي قادما من ريال سوسيداد.

الأهم، أن هبوط شيفيلد يونايتد كانت حتمية لا مفر منها ومسألة وقت لا أكثر، بعد انطلاقته الكارثية مطلع الموسم.