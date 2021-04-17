توخيل: تشيلسي يستحق الفوز على سيتي.. وجوارديولا أفضل مدرب في العالم

السبت، 17 أبريل 2021 - 22:04

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

يرى توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن فريقه يستحق الفوز على مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "حين تلعب ضد بيب فتلعب ضد أعلى مستوى في كرة القم، لأنه درب برشلونة وبايرن والآن مانشستر سيتي، وترك علامة كل فريق وبإمكانك رؤية ذلك في الدوري الإنجليزي".

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وأضاف "هدفنا كان تقليل الفارق (بين الفريقين) خلال الـ90 دقيقة، سعيد وفخور بالأداء، لأننا لعبنا بثقة وشجاعة".

وتابع "بدأنا المباراة بشكل جيد خلال أول 35 دقيقة وفي الشوط الثاني أيضا، وكنا نستحق الفوز لأننا لعبنا بنشاط، ونستحق الفوز ضد مدرب قد يكون الأفضل في العالم والانتصار سيعطينا دفعة للأمام وثقة".

وحول أداء حكيم زياش، قال: "لعبنا بنفس الأسماء التي لعبت ضد ليفربول (ماونت وزياش وفيرنر) وحكيم مهاري أكثر والقرارات (بعدم لعبه سابقا) لم تكن بسبب أمور شخصية وهو أظهر جاهزيته خلال التدريبات ووجوده على دكة البدلاء،".

واستمر "الآن في الأسابيع الحاسمة، لا يمكن لأي لاعب أن يحصل على الراحة، وعلى جميع من لا يشارك أن يثبت أحقيته في اللعب، فهذا ما فعله حكيم وكيبا".

وعن أداء تشيلسي الدفاعي في المباراة، قال: "لا نتدرب على الدفاع أو الهجوم، بل نتدرب بشكل متداخل على مواقفة معقدة لأن المباريات مُعقدة".

وأكمل "أقضي 90% من وقتي أفكر في المواقف الهجومية، وإذا استحوذت على الكرة ضد سيتي فسيكون ذلك أفضل طريقة للدفاع".

واستمر "علينا أن نكون مستعدين للذهاب بعيدا وعلى كل لاعب في النادي الالتزام بهذا النهج. فهذا ما نقوم به وهذا ما أطلبه وأشعر به من الجميع".

وتابع "إذا أردنا أن نتسلق جبلا فعلينا أن نبدأ في السير، فكل رحلة لها بداية وعليك أن تأخذها خطوة بخطوة".

وأتم "اليوم كنا نرغب في تقليل الفارق مع مانشستر سيتي، وحققنا هدفنا بشكل رائع، والهدف المقبل هو النجاح في الأسابيع الحاسمة في الدوري الإنجليزي".

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