جوارديولا: أٌبارك لـ تشيلسي.. وإصابة دي بروين مقلقة

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لم يخلق العديد من الفرص ضد تشيلسي مشيرا إلى أن قلقه من إصابة كيفن دي بروين خلال اللقاء.

وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف في نصف النهائي ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "لم نخلق العديد من الفرص".

وأضاف "خلال الدقائق الأخيرة قمنا برفع الجودة ونسق المباراة في الثلث الأخير من الملعب".

وشدد "أُبارك لتشيلسي، فهم أقوياء ولعبوا بتنظيم جيد بتواجد 7 لاعبين في عمق الملعب لكنها كانت مباراة صعبة".

وحول إصابة كيفن دي بروين في المباراة، قال: "سيخضع لاختبار طبي غدا وسنرى ما سيحدث. فالإصابة تبدو غير مطمئنة".

وبسؤاله عن كثرة التغييرات في التشكيل الأساسي للمباراة من أحد الصحفيين، أجاب "كان لدينا يومين ونصف للراحة والجميع يستحق المشاركة".

وتابع "لا يجب القول أننا لن نهتم (بالبطولة)، علينا قول أننا خسرنا مباراة، وحين تخسر مباراة تكون قراراتك خاطئة لكنها حجة ضعيفة، فهذا ما يُقال قبل المباراة وليس بعدها".

وواصل "اللاعبون يقاتلون منذ 10 أشهر، ولقد خسرنا ضد فريق من الكبار".

وأتم موجها حديثه للصحفي "هل تعتقد أننا لم نهتم بالمباراة؟ هل تعتقدون أن سترلينج وفيران وخيسوس لا يستحقون المشاركة في المباراة؟ لقد قلت ذلك".