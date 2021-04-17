انتهى كأس إسبانيا - أتليتك بلباو (0) (4) برشلونة.. لقب كتالوني

يصطدم برشلونة بـ أتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا 2021 على ملعب لا كارتوخا، بحثا عن أول ألقابه هذا الموسم.

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نهاية البطولة.. اللقب لـ برشلونة

ق.88 خروج جريزمان ومينجيزا ودخول برايثوايت وديمبيلي

ق.87 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق.86 جووووووووول جريزمان يضيف الخامس بعد مراوغة حارس المرمى

ق.85 رأسية من راؤول جارسيا تمر أعلى العارضة

ق.82 دخول رونالد أراوخو بدلا من بيكه، وخروج بيدري ودخول إلايش موريبا

ق.73 دخول سيرجي روبيرتو بدلا من ديست

ق.72 جوووووووووووول هدف رابع لـ برشلونة بواسطة ميسي بعد عرضية ألبا

ق.68 جوووووووووووول ميسي يسجل الثالث بعد أن تلاعب بدفاع بلباو

ق.67 بلباو يجري 3 تغييرات ويقحم أسيير فياليبري وأوناي نونييز ويوري بيرتشيتشي بدلا من أوناي لوبيز وجيراي ألفاريز وإنياكي ويليامز

ق.63 جووووووووووول ثانٍ لـ برشلونة بواسطة دي يونج بعد عرضية جوردي ألبا

ق.60 جوووووووووول برشلونة يسجل الهدف الأول بواسطة جريزمان بعد عرضية ديست

ق.54 خروج أليكس بيرينجير ودخول ميكيل فيسجا

ق.53 بوسكيتس يهدر فرصة مؤكدة في مواجهة المرمى بعد تألق أوناي سيمون

ق.52 تسديدة أرضية قوية من بيدري يتصدى لها سيموني بأعجوبة

ق.47 فرصة أولى خطيرة في الشوط الثاني بعد عرضية ديست نحو جريزمان لكن سيمون يتصدى بصعوبة

ق.46 خروج إيكر مونيايين ودخول إنييجو ليكوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 ميسي ينفذ في الحائط البشري

ق.39 مخالفة خطيرة لـ برشلونة بعد عرقلة تعرض لها ميسي وحصل على إثرها داني جارسيا على بطاقة صفراء

ق.37 عودة ميسي لأرض الملعب

ق.36 ميسي يتلقى العلاج ويبدي انزعاجه للحكم بسبب عدم حصول داني جارسيا على بطاقة صفراء

ق.35 ميسي يصطدم بـ داني جارسيا ويسقط مصابا

ق.21 تسديدة من ميسي تصطدم بالدفاع ويمسكها أوناي سيمون

ق.20 سيطرة تبلغ 80% لـ برشلونة

ق.12 فرصة خطيرة لـ بلباو! إنييجو مارتينيز يتلقى عرضية جميلة من بيرينجير ويلمسها أمام المرمى لكنها تجاور القائم بقليل!

ق.10 فرصة جديدة! جريزمان يلتف ويمرر إلى ميسي والبرغوث يسدد لكن الدفاع يبعد في آخر لحظة

ق.4 ميسي يهيأ كرة خلفية نحو دي يونج الذي يسدد على القائم الأيمن لـ بلباو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل