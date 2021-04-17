الإسماعيلي لـ في الجول: أرجأنا ملف التدعيم وننتظر مساندة الجماهير

السبت، 17 أبريل 2021 - 20:39

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي، إن اللجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة، أرجأت فتح ملف التدعيمات الجديدة للفريق.

وقال عماد سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "اللجنة فضلت في الوقت الحالي أن يكون تركيزها كامل نحو مساندة الفريق في المرحلة التي بمر بها".

وتابع "الفريق مازال وضعه صعبا في جدول الدوري، ويحتاج لكل الجهود من أجل الخروج من هذا الأمر".

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سليمان أتبع "لن نفكر في ضم لاعبين جدد، وسنؤجل هذا الاتجاه لفترة حتى نطمئن على مكان ووضع الفريق".

وأتم "ننتظر مساندة الجماهير وكل الأطراف للفريق، ولإيهاب جلال المدير الفني حتى يتأتى ما تنتظره الجماهير من أمان وضع الفريق".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم 1 مايو المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

في الدوري الإسماعيلي
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