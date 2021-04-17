توخيل يفك عقدة جوارديولا.. تشيلسي يطيح بـ سيتي من نصف نهائي الكأس

بعد 5 مباريات لم يستطع فيها إسقاط الإسباني، حانت لحظة فك العقدة لتوماس توخيل الذي قاد تشيلسي للإطاحة بمانشستر سيتي، الذي يقوده بيب جوارديولا، من نصف نهائي كأس إنجلترا اليوم السبت بالفوز بهدف.

وأحرز المغربي حكيم زياش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 ليعكس أفضلية تشيلسي في المباراة التي استضافها ملعب ويمبيلي في العاصمة لندن.

وعبر تشيلسي لنهائي البطولة منتظرا الفائز من مواجهة ليستر سيتي وساوثامبتون يوم الأحد، بينما ودع سيتي أول بطولة في الموسم الحالي في ظل استمراره في دوري أبطال أوروبا ومواجهته لتوتنام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وتصدره لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفوق أزرق

تبادل الفريقان السيطرة في أول 20 دقيقة من المباراة لكن تشيلسي كان أخطر وهز الشباك فعلا في الدقيقة السادسة عن طريق نجمه المغربي حكيم زياش لكن راية مساعد الحكم ألغت الهدف بداعي تسلل اللاعب تيمو فيرنر صاحب التمريرة الحاسمة.

وكاد تشيلسي يسجل الأول لكن أهدر الظهير الأيسر النشط بن شيلويل فرصة كبيرة في الدقيقة 19.

وفي المقابل، لم يهدد مانشستر سيتي مرمى كيبا أريزابالاجا حامي عرين تشيلسي.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف وتعرض سيتي لضربة قوية في بداية الشوط الثاني، سقط نجمه كيفن دي بروين على الأرض وتبين إصابته ليضطر المدرب بيب جوارديولا لإجراء تبديل أول.

ودفع جوارديولا بفيل فودين بدلا من دي بروين في الدقيقة 48.

واستمر تشيلسي أفضل في المباراة وإثر تمريرة رائعة من شيلويل إلى فيرنر مرر الأخير إلى زياش المنفرد بالمرمى ليسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 55.

وواصل تشيلسي تهديده لمرمى الحارس جاك ستيفن الأمريكي وكاد زياش يعمق جراح سيتي لكن تألق الأول وتصدى لفرصة كبيرة في الدقيقة 59 ليبقي على آمال ناديه.

وسعى سيتي لتنشيط هجومه، العاجز عن تهديد كيبا، بدخول إلكاي جوندوجان بدلا من فيران توريس في الدقيقة 64.

لكن الدفاع الأزرق لرجال توماس توخيل واصل صموده القوي أمام محاولات متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاول سيتي فك شفرة دفاع تشيلسي عن طريق الركلات الحرة لكن ضربة روبن دياش للكرة برأسه، إثر ركلة ركنية، مرت فوق عارضة كيبا في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 70 شارك السريع كريستيان بوليسيتش بدلا من ميسون ماونت في محاولة من توخيل لاستغلال المساحات الواسعة في دفاع منافسه.

وانطلق فيرنر دون رقابة صوب مرمى سيتي لكنه تأخر في التسديد لتذهب الكرة سهلة للحارس ستيفن في الدقيقة 77.

وأجرى توخيل تبديلين لتشيلسي في الدقيقة 79 بنزول إيمرسون وكاي هافيرتز بدلا من فيرنر وزياش في محاولة لسد كل الثغرات أمام سيتي.

وسنحت فرصة كبيرة لسيتي في الدقيقة 84 حين سدد ستيرلينج فوق العارضة إثر استلام زميله جابريل جيسوس للكرة داخل منطقة جزاء تشيلسي.

وفي آخر تبديل لتشيلسي في الدقيقة 88 شارك كيرت زوما بدلا من تياجو سيلفا الذي غادر الملعب مصابا.

وهز بوليسيتش الشباك في الدقيقة 93 بعد اختراق منطقة الجزاء والتسديد على يمين الحارس ستيفن لكن راية مساعد الحكم ألغت الهدف بداعي التسلل.

وأطلق الحكم مايك دين صافرة النهاية معلنا فوزا مستحقا لتشيلسي.

وسيستضيف تشيلسي فريق برايتون يوم الثلاثاء في الجولة 32 من الدوري بينما يحل سيتي ضيفا على أستون فيلا يوم الأربعاء.

وقد يلتقي الفريقان مرة أخرى في نهائي دوري أبطال أوروبا إذا استطاع تشيلسي إقصاء ريال مدريد وأطاح سيتي بباريس سان جيرمان.