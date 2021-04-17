في غياب مصطفي محمد.. "هاتريك" أكتوركوجلو يقود جالاتا سراي للفوز على جوزتبه

السبت، 17 أبريل 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

جالاتا سراي

فاز فريق جالاتا سراي على جوزتبه بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب "جورسيل أكسيل" في الجولة 35 للدوري التركي.

وغاب مصطفى محمد عن المشاركة في المباراة بعد عدم تواجد اسمه في قائمة الفريق.

وكان الفريق التركي قد أعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا قبل أن يغرد مصطفى محمد عبر "تويتر" ويؤكد إصابته بالفيروس، لكنه عاد ومسح تغريدته.

وتقدم فوسيني دياباتي لجوزتبه في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

ورد كريم أكتوركوجلو بثلاثة أهداف لجالاتا سراي في الدقائق 19 و39 قبل أن يختتم أهدافه في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

الانتصار رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة 65 من 33 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيشكتاش متصدر الترتيب بـ71 نقطة.

بينما تجمد رصيد جوزتبه عند 46 نقطة في المركز العاشر.

ولم يشارك الثنائي ريان دونك وريان بابل في المباراة بعدما نشرت صحيفة Milliyet تقريرا يزعم باجتماع مصطفى جنكيز رئيس النادي بالثنائي بسبب استيائه من الحفلات الجنسية المتكررة للثنائي.

قرار عدم مشاركة الثنائي جاء رغم نشر جالاتا سراي لبيان رسمي رد فيه على ما نشرته الصحيفة التركية واسعة الانتشار. (طالع التفاصيل)

ويلعب جالاتا سراي في المباراة المقبلة ضد طرابزون سبور.

مصطفى محمد جالاتاسراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيكيه: تسجيل محادثتي مع ألبا ليس تصرفا لائقا ساعة | أوروبا
لابورتا: ميسي يرغب في البقاء بـ برشلونة ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة: حسم مصير دوري الشباب بعد شهر رمضان 2 ساعة | الدوري المصري
مجاهد: غياب الجماهير يسهل مهمة حكم القمة.. والحضور 50 فردا 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – الاتحاد والزمالك والجزيرة يحققون الفوز الثاني.. والأهلي يعادل النتيجة 2 ساعة | رياضات أخرى
كومان: في برشلونة مصير المدرب يتوقف على البطولات.. هذا اللقب مهم لي 2 ساعة | أوروبا
كرة طائرة – الزمالك بالمجموعة الرابعة في بطولة إفريقيا للأندية 2 ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف – كيف يفكر بيراميدز لمصير أروابارينا "مباراة نكانا فاصلة" 2 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك