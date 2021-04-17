في غياب مصطفي محمد.. "هاتريك" أكتوركوجلو يقود جالاتا سراي للفوز على جوزتبه

فاز فريق جالاتا سراي على جوزتبه بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب "جورسيل أكسيل" في الجولة 35 للدوري التركي.

وغاب مصطفى محمد عن المشاركة في المباراة بعد عدم تواجد اسمه في قائمة الفريق.

وكان الفريق التركي قد أعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا قبل أن يغرد مصطفى محمد عبر "تويتر" ويؤكد إصابته بالفيروس، لكنه عاد ومسح تغريدته.

وتقدم فوسيني دياباتي لجوزتبه في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

ورد كريم أكتوركوجلو بثلاثة أهداف لجالاتا سراي في الدقائق 19 و39 قبل أن يختتم أهدافه في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

الانتصار رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة 65 من 33 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيشكتاش متصدر الترتيب بـ71 نقطة.

بينما تجمد رصيد جوزتبه عند 46 نقطة في المركز العاشر.

ولم يشارك الثنائي ريان دونك وريان بابل في المباراة بعدما نشرت صحيفة Milliyet تقريرا يزعم باجتماع مصطفى جنكيز رئيس النادي بالثنائي بسبب استيائه من الحفلات الجنسية المتكررة للثنائي.

قرار عدم مشاركة الثنائي جاء رغم نشر جالاتا سراي لبيان رسمي رد فيه على ما نشرته الصحيفة التركية واسعة الانتشار. (طالع التفاصيل)

ويلعب جالاتا سراي في المباراة المقبلة ضد طرابزون سبور.