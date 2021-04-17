بيان ناري من جالاتاسراي ردا على "تنظيم لاعبيه لحفلات جنسية"

نشر نادي جالاتاسراي بيانا رسميا صارما وقويا، ردا على الادعاءات التي طالت لاعبيه بتنظيم حفلات جنسية.

الصحفي التركي نفزات ديندار نشر تقريرا عبر صحيفة Milliyet واسعة الانتشار في إسطنبول، قال فيه إن مصطفى جنكيز رئيس جالاتاسراي قد انفجر خلال اجتماع لمجلس الإدارة بسبب سلوكيات لاعبيه.

وطال التقرير الثلاثي ريان دونك، وريان بابل، وعمر بايرام لاعبي جالاتاسراي.

وأوضح التقرير أن جنكيز أبدى استيائه من الحفلات الجنسية المتكررة لـ دونك، وأنه اشتكى أيضا من عدم تدرب اللاعبين بشكل ملائم بعد أنشطتهم الليلية.

البيان الناري

ليخرج جالاتاسراي ببيان ناري مساء الجمعة، كذّب فيه بالكامل ذلك التقرير، وانتقد بشدة الصحفي ديندار المسؤول عن نشر هذه الأنباء.

وقال البيان إن "هذه الأنباء تدمر سمعة اللاعبين وتدمر حياة عائلاتهم دون أي دليل أو وثيقة".

وواصل البيان مشيرا إلى أنه "من المحزن أن يطلق شخصا مثل هذه الشائعات دون أن يشعر بالخزي عندما ينظر في المرآة".

البيان واصل نبرته الحادة: "يجب أن يقوم المجتمع بعزل مثل هؤلاء الأشخاص الذين يروجون هذه الشائعات".

وأتم البيان: "نحيطكم علما أن الشخص مروج هذه الأنباء لن يُسمح له بالحصول على تصريح بالدخول إلى أي مؤسسة تابعة لـ جالاتاسراي، كما أننا سنتحرك قضائيا ضده".