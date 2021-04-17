عودة نورويتش سيتي للدوري الإنجليزي

عاد نورويتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي، قبل أن يخوض مباراة الجولة 42 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بعد أن تعادل منافسوه سوانزي وبرينتفورد.

سوانزي تعادل 2-2 مع وايكومب، فيما تعادل برينتفورد مع ميلوول 0-0، ليتأهل نورويتش للدوري الإنجليزي بعدما ضمن أحد المركزين الأول والثاني في "تشامبيونشيب".

نورويتش يتصدر جدول ترتيب تشامبيونشيب بـ 90 نقطة من 41 مباراة، ويقابل بورنموث مساء اليوم، بينما يلحق به واتفورد صاحب الـ 82 نقطة من 42 مباراة.

فريق المدرب الألماني دانييل فارك يليق به لقب اليويو في الدوري الإنجليزي، حيث هبط للمرة الأخيرة في عام 2020، ها هو يعود مجددا للبطولة.

ويعد نورويتش الفريق الوحيد في تاريخ بريمييرليج، الذي هبط للدرجة الأدنى 5 مرات.