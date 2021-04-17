عودة نورويتش سيتي للدوري الإنجليزي

السبت، 17 أبريل 2021 - 15:44

كتب : FilGoal

نورويتش سيتي

عاد نورويتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي، قبل أن يخوض مباراة الجولة 42 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بعد أن تعادل منافسوه سوانزي وبرينتفورد.

سوانزي تعادل 2-2 مع وايكومب، فيما تعادل برينتفورد مع ميلوول 0-0، ليتأهل نورويتش للدوري الإنجليزي بعدما ضمن أحد المركزين الأول والثاني في "تشامبيونشيب".

نورويتش يتصدر جدول ترتيب تشامبيونشيب بـ 90 نقطة من 41 مباراة، ويقابل بورنموث مساء اليوم، بينما يلحق به واتفورد صاحب الـ 82 نقطة من 42 مباراة.

أخبار متعلقة
سكاي: منافسة قوية بين ليفركوزن وميلان لضم مدافع نورويتش مدرب نورويتش يصف فريقه بالساذج والغبي بعد اهتمام أرسنال.. مدرب نورويتش: بوينديا لن يرحل عن الفريق بنسبة 99%

فريق المدرب الألماني دانييل فارك يليق به لقب اليويو في الدوري الإنجليزي، حيث هبط للمرة الأخيرة في عام 2020، ها هو يعود مجددا للبطولة.

ويعد نورويتش الفريق الوحيد في تاريخ بريمييرليج، الذي هبط للدرجة الأدنى 5 مرات.

نورويتش سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلبية مسحة البنا الحكم الأقرب لقيادة القمة 5 دقيقة | الدوري المصري
حلم الملحق يقترب؟ مرموش يسجل ويقود سانت باولي لاكتساح فارزبرجر 6 دقيقة | المحترفون
عودة نورويتش سيتي للدوري الإنجليزي 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يسقط وست هام ويمهد طريق تشيلسي للمربع الذهبي 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب حراس مصر السابق لـ في الجول: القمة قد تكون طوق النجاة لـ علي لطفي 29 دقيقة | الدوري المصري
قبل القمة الأولى.. تعرف على تاريخ مواجهات علي لطفي والزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: كلام بوجبا؟ غير مهتم 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ في الجول: مسحة الشناوي الأخيرة إيجابية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك