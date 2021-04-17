نيوكاسل يسقط وست هام ويمهد طريق تشيلسي للمربع الذهبي

تفوق نيوكاسل يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد اليوم السبت بنتيجة 3-2 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعطل نيوكاسل فريق وست هام الساعي لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل، مانحا الفرصة لتشيلسي للانقضاض على المركز الرابع.

وتقدم صاحب الأرض عن طريق هدف عكسي لعيسى ديوب في الدقيقة 36 ثم عزز النتيجة بواسطة جولينتون في الدقيقة 41.

لكن أدرك وست هام، الذي طرد لاعبه كريج داوسون في الدقيقة 36، التعادل في الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء نفذها جيسي لينجارد بعدما سجل أولا للفريق اللاعب عيسى ديوب في الدقيقة 73.

لكن عاد نيوكاسل للتقدم في الدقيقة 82 عن طريق جوزيف ويلوك.

وارتقى نيوكاسل للمركز 15 في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 35 نقطة، بينما توقف رصيد وست هام عند 55 نقطة ويحتل المركز الرابع.

ويأتي تشيلسي خامسا في الترتيب برصيد 54 نقطة، بمقدوره اقتناص المركز الرابع إذا تفوق على برايتون يوم الأربعاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول يوم السبت الذي يشهد أيضا استضافة وست هام لفريق تشيلسي في لقاء ناري.