مورينيو: كلام بوجبا؟ غير مهتم

تجاهل جوزيه مورينيو مدرب توتنام انتقادات وجهها له بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ولم يرد على الأخير.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد

وكان الفرنسي انتقد مورينيو، الذي دربه في يونايتد، قائلا إن البرتغالي لا يجيد التعامل مع اللاعبين بخلاف أولي جونار سولشاير مدربه الحالي. (التفاصيل)

ورد مورينيو على كلام بوجبا بالقول لشبكة سكاي سبورتس:"أود القول إنني غير مهتم بما قاله. لست مهتما على الإطلاق".

ولم يتمتع بوجبا بعلاقة طيبة مع مورينيو حين قاد الأخير فريق يونايتد.

درب مورينيو فريق الشياطين الحمر من يوليو 2016 إلى ديسمبر 2018 وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

وخلف سولشاير مورينيو لصفة مؤقتة قبل أن يحقق نتائج جيدة تقنع إدارة النادي بالإبقاء عليه في منصب المدير الفني.