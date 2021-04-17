وكيله لـ في الجول: مسحة الشناوي الأخيرة إيجابية

السبت، 17 أبريل 2021 - 14:51

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش - محمد الشناوي

كشف حازم الحديدي وكيل حارس الأهلي محمد الشناوي، أن المسحة الأخيرة التي خضع لها الحارس للكشف عن فيروس كورونا، إيجابية.

وأوضح الحديدي لـ FilGoal.com أن المسحة التي خضع لها الحارس أمس السبت، إيجابية، ما يعني عدم وجوده أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، غدا الإثنين.

وبالتالي، يحرس علي لطفي مرمى الفريق أمام الزمالك.

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وأكمل الحديدي "حتى لو كانت المسحة سلبية، الشناوي لم يكن ليستطع المشاركة في المباراة، لأنه كان من الممكن أن يتعرض لانتكاسة خلالها. الشناوي يحتاج لعلاج ونقاهة 12 يوم وبالتالى كان من المستحيل مشاركته في مباراة القمة".

وأردف "الشناوي كان يريد المشاركة وكان لديه حماس ولكن في النهاية يجب الاستماع لصوت العقل ورأينا نحن والمسؤولون في الأهلي ضرورة الحفاظ عليه لما هو قادم من مباريات".

وأتم "نقدر تماما ثقة واحترام الجمهور للشناوي لكن علي لطفي أيضا حارس جدير بالثقة و هو حارس كبير وقادر على الدفاع عن مرمى الأهلي".

ولعب الشناوي صاحب الـ 32 عاما 20 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، ولم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة منهم.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها.

فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة لكنه خاض 3 مباريات أقل من غريمه.

الزمالك الأهلي محمد الشناوي في الدوري
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