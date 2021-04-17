بينهم صلاح.. دايلي ميل ترشح 8 لاعبين للمنافسة على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

بات الإعلان عن الأسماء المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2020-2021 قريبا.

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فأن الإعلان عن القائمة المرشحة ستُعلن في نهاية أبريل الجاري.

ويحتفظ البلجيكي كيفين دي بروين بالجائزة عن الموسم الماضي، صانع ألعاب مانشستر سيتي سجل 13 هدفا وصنع 20 في الموسم المنصرم.

وقبل الإعلان عن القائمة النهائية، رشحت الصحيفة الإنجليزية عدة أسماء من بينها محمد صلاح جناح ليفربول.

وجاءت القائمة كالآتي:

إلكاي جوندوجان – مانشستر سيتي

هاري كين – توتنام هوتسبير

برونو فيرنانديش – مانشستر يونايتد

روبن دياش – مانشستر سيتي

محمد صلاح – ليفربول

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في أول مواسمه مع الريدز في 2018 يبدو مرشح حقيقي للمنافسة على الجائزة مجددا.

ولمع صلاح بقوة رغم الموسم المحبط لفريق يورجن كلوب والذي يدخل معركة حقيقية لتأمين المركز الرابع مبتعدا عن المنافسة على لقب الدوري.

وعلى الرغم من معاناة ليفربول، إلا أن صلاح يحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري خلف هاري كين بسرعته المخيفة وقوته وإنهاء الهجمات والتي تجعله واحدا من أكثر اللاعبين جذبا للأنظار الموسم الحالي.

صلاح سجل في الدوري الإنجليزي في مباراتين متتاليتين 5 مرات الموسم الحالي، فإذا كان في حالة مزاجية لن تستطيع الدفاعات إيقافه.

المصري أثبت أنه لاعب المباريات الكبيرة، سجل مرتين أمام مانشستر سيتي ومرة أمام أرسنال وتوتنام ووست هام.

كيفين دي بروين – مانشستر سيتي

جاك جريليش – أستون فيلا

فيل فودين – مانشستر سيتي

وسجل صلاح الموسم الحالي 19 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وفي جميع المسابقات سجل الجناح المصري 28 هدفا في 44 مباراة.

وإذا فاز صلاح بالجائزة سيكون اللاعب الخامس الذي يحصدها مرتين بعد مارك هيوز وآلان شيرار وتيري هنري وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل.