مجاهد يكشف صعوبة بالغة ستواجهها بطولة الدوري للموسم المقبل

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عن أزمة ستواجهها انطلاقة الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "نهاية الموسم الحالي من الدوري إذا سارت الأمور بشكل طبيعي ستكون 30 سبتمر، أو قبل هذا التاريخ بقليل".

وأضاف "المشكلة في الموسم المقبل لأننا إذا تأهلنا من مجموعة تصفيات كأس العالم سنلعب مباراتين فاصلتين للتأهل في نوفمبر، ثم سنلعب بطولة العرب في ديسمبر".

واستمر "المشكلة سببها استمرار الدوري في الموسم الماضي حتى شهر نوفمبر. أعرف إن الاتحاد السابق كان يعاني بسبب الظروف لكن هذا سبب ما نمر به حاليا".

وعن الاجتماع برئيسي الأهلي والزمالك، قال "فكرة الاجتماع برئيسي الأهلي والزمالك كانت لتهدئة الأجواء قبل القمة، خاصة إن محمود الخطيب وعماد عبد العزيز لم يزورا الاتحاد منذ تولي اللجنة".

وأتبع "لم نتلق ردا من الخطيب، فيما وافق اللواء عماد ثم عاد واعتذر لظرف طاريء يخصه وانتهى الأمر بشكل ودي. الجلسة كانت لتهدئة الأجواء وليست لحل المشاكل المتعلقة بالفريقين لأن اتحاد الكرة هو المنوط بذلك".

كان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل الجلسة التي سبق وكشف عن تنظيمها بين رئيسي الأهلي والزمالك.

وأتم "نيلو فينجادا لا يحصل على 65 ألف دولار أو حتى نصف هذا المبلغ. وراتبه يشمله ويشمل معه اثنين يعملان كمساعدين له".

اتحاد الكرة عين نيلو فينجادا مديرا فنيا لاتحاد الكرة بشكل رسمي.