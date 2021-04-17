وكيله: الشناوي لا يعاني من أعراض كورونا

السبت، 17 أبريل 2021 - 01:19

كتب : FilGoal

محمد الشناوي مع الأهلي أمام سيمبا

أكد حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي أن موكله لا يعاني من أعراض فيروس كورونا مشيرا إلى رغبته في اللعب ضد الزمالك.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن إيجابية مسحة محمد الشناوي يوم الثلاثاء الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة 4 للدوري المصري.

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وقال حازم الحديدي لقناة أون تايم سبورتس: "الشناوي أجرى مسحة طبية ونتيجتها ستظهر غدا في تمام الـ12 ظهرا".

وأضاف "وجوده متوقف على قرار الجهاز الفني إذا تحولت مسحته لسلبية".

وتابع "قرار الجهاز الفني له كل الاحترام".

واستمر "إذا لم يتواجد مع الفريق سيتواجد في المدرجات لمساندة الأهلي".

وكشف "الشناوي يتدرب في منزله حتى يكون جاهزا".

وأتم "كنت متواجد في منزله وقال لي أرغب في المشاركة لكن إذا لم أشارك فـ علي لطفي قادر على المشاركة".

الأهلي محمد الشناوي في القمة
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