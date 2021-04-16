الـVAR يلغي هدفا لـ لايبزج في الـ+98 ويقرّب بايرن من لقب الدوري

تعادل لايبزج أمام ضيفه هوفنهايم دون أهداف في ملعب ريد بول أرينا، بافتتاح الجولة 29 من الدوري الألماني.

التعادل رفع رصيد لايبزج إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وسيزيد الفارق إلى 7 نقاط حال تمكُن بايرن من الفوز على فولفسبورج غدا السبت، قبل 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.

فيما رفع هوفنهايم رصيده إلى 32 نقطة في المركز 11، بعيدا جدا عن المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، لكنه جرّد مدربه السابق يوليان ناجيلسمان من نقطتين ثمينيتين في صراع اللقب.

إثارة غير عادية

وشهدت الثانية الأخيرة من المباراة إثارة مجنونة، عندما سجل الدنماركي يوسف بولسن هدف الانتصار لـ لايبزج بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبينما اعتقد أفراد لايبزج أنهم سيقلصون الفارق مؤقتا إلى نقطتين مع بايرن، ظهرت تقنية الفيديو وراجعت الفيديو طويلا لمدة وصلت إلى 3 دقائق.

وبعد المراجعة، قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب اصطدام الكرة في ذراع بولسن بعد أن ضرب الكرة برأسه في مشهد نادر.

ليطلق الحكم صافرته بعدها مباشرةً معلنا نهاية اللقاء وسط ذهول أصحاب الأرض.