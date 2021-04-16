الـVAR يلغي هدفا لـ لايبزج في الـ+98 ويقرّب بايرن من لقب الدوري

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 23:35

كتب : FilGoal

يوسف بولسن - لايبزج - هوفنهايم

تعادل لايبزج أمام ضيفه هوفنهايم دون أهداف في ملعب ريد بول أرينا، بافتتاح الجولة 29 من الدوري الألماني.

التعادل رفع رصيد لايبزج إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وسيزيد الفارق إلى 7 نقاط حال تمكُن بايرن من الفوز على فولفسبورج غدا السبت، قبل 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.

أخبار متعلقة
صراع اللقب يشتعل.. مونبلييه يعرقل ليل ويرسل هدية إلى سان جيرمان إيفرتون وتوتنام يغرقان سويا في تعادل أول تاريخي بين أنشيلوتي ومورينيو رامي عباس.. من مُترجم مغمور إلى العقل المدبر لـ محمد صلاح مؤتمر جوارديولا: الفريق مرهق لكن في حالة جيدة.. انظروا إلى ما حققناه

فيما رفع هوفنهايم رصيده إلى 32 نقطة في المركز 11، بعيدا جدا عن المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، لكنه جرّد مدربه السابق يوليان ناجيلسمان من نقطتين ثمينيتين في صراع اللقب.

إثارة غير عادية

وشهدت الثانية الأخيرة من المباراة إثارة مجنونة، عندما سجل الدنماركي يوسف بولسن هدف الانتصار لـ لايبزج بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبينما اعتقد أفراد لايبزج أنهم سيقلصون الفارق مؤقتا إلى نقطتين مع بايرن، ظهرت تقنية الفيديو وراجعت الفيديو طويلا لمدة وصلت إلى 3 دقائق.

وبعد المراجعة، قرر الحكم إلغاء الهدف بسبب اصطدام الكرة في ذراع بولسن بعد أن ضرب الكرة برأسه في مشهد نادر.

ليطلق الحكم صافرته بعدها مباشرةً معلنا نهاية اللقاء وسط ذهول أصحاب الأرض.

لايبزج هوفنهايم في ألمانيا الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
رضا شحاتة: عروض الوكلاء أثرت على لاعبي الجونة.. وهذه رسالتي لهم 15 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام غزل المحلة 33 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يُهدر نقطتين ويتعادل مع الباطن 43 دقيقة | السعودية
كرة يد – حسين زكي: الغيابات سببت خللا للزمالك.. والهدف الملغي صحيح تماما ساعة | رياضات أخرى
بيبي يتحدث عن صدامه مع مورينيو: طلبت فقط أن يحترم تاريخ كاسياس ساعة | الدوري الإسباني
كرة طائرة – سيدات الأهلي يحسمن لقب الدوري ساعة | رياضات أخرى
الـVAR يلغي هدفا لـ لايبزج في الـ+98 ويقرّب بايرن من لقب الدوري ساعة | الدوري الألماني
ما لم يحدث منذ 10 مواسم.. قذيفة نور السيد تقود الجونة للفوز على إنبي بـ10 لاعبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك