إيفرتون وتوتنام يغرقان سويا في تعادل أول تاريخي بين أنشيلوتي ومورينيو

تعادل إيفرتون أمام ضيفه توتنام هوتسبير بهدفين لكل طرف في ملعب جوديسون بارك، بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

توتنام تقدّم في المباراة المثيرة بهدف هاري كين، لكن جيلفي سيجوردسون رد بهدفين لـ إيفرتون، قبل أن يسجل كين بدوره هدف التعادل.

ليرفع توتنام رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، ويفوّت فرصة اللحاق بـ ليفربول ولو مؤقتا.

فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده.

وتعد تلك المواجهة هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، بعد أن فاز إيفرتون ذهابا بهدف دون رد، ثم انتصر في صدام ملحمي بثُمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 5-4.

ويعد ذلك التعادل هو الأول على الإطلاق في تاريخ مواجهات جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي.

فالمدربان المخضرمان التقيا سابقا 8 مرات، تقاسما فيها الانتصارات بأربعة لكل منهما.

ثنائي الخطر

اعتمد مورينيو على طريقة 3-5-2 في وجود الثنائي سون هيونج مين وهاري كين بخط الهجوم.

وقابله غريمه أنشيلوتي بنفس الطريقة عن طريق الدفع بـ ريتشارلسون وجيمس رودريجيز في الخط الأمامي.

كين وسيجوردسون يتقاسمان الكعكة

إيفرتون كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23 بعد تسديدة من ريتشارلسون، لكن هوجو لوريس تألق وأبعدها.

في المقابل لم يسامح الهداف كين، ووضع توتنام في المقدمة بعد تشتيت هزيل من مايكل كين بالدقيقة 27.

تقدُم توتنام لم يدم طويلا، فأدرك سيجوردسون لاعبه السابق التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 31 تحصل عليها جيمس بعد عرقلة سيرخيو ريجيلون.

في الشوط الثاني شن توتنام هجمات قوية على مرمى إيفرتون بدأها الكوري سون باختراق رائع لمنطقة الجزاء في الدقيقة 52، لكن جوردان بيكفورد تألق وتصدى لتسديدته.

الهجمات تواصلت، فهيّأ كين كرة إلى تانجوي ندومبيلي الذي سدد بالدقيقة 56، لكن كرته اصطدمت بالدفاع وعلت العارضة بقليل.

فرصة خطيرة جديدة أنتجتها الركنية عندما أطلق توبي أديرفيرلد رأسية ارتدت من قائم إيفرتون في الدقيقة 57.

وفي عكس مجريات اللقاء، تمكّن إيفرتون من التسجيل بواسطة سيجوردسون مجددا الذي أنهى بشكل رائع عرضية زميله شيموس كولمان بالدقيقة 62.

ليجري مورينيو تغييرين هجوميين ويقحم لوكاس مورا وإيريك لاميلا بدلا من ندومبيلي وريجيلون.

وبالفعل لم يتأخر التعادل عندما ارتكب كين خطأ جديدا في التشتيت لتصدم الكرة بزميله ميسون هولجيت، ويقتنصها كين بتسديدة من لمسة واحدة في الدقيقة 68.

ليرفع كين رصيده إلى 21 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، متقدما على محمد صلاح صاحب الـ19 هدفا.

الإثارة لم تتوقف، فحاول كين إكمال الهاتريك برأسية خطيرة في الدقيقة 72، لكنها احتكت بالقائم وخرجت.

من جانبه تحرّك أنشيلوتي ودفع بالنرويجي جوشوا كينج بالدقيقة 84، ولاعبه لم يحتاج إلى ثوانٍ قليلة ليهدد المرمى.

كينج تلقى تمريرة من جيمس واخترق منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن لوريس تصدى بأعجوبة، قبل أن يتابع ريتشارلسون الكرة في المدرجات بغرابة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع غادر كين الملعب مصابا، وعوضه ديلي آلي، في وجود جاريث بيل على مقاعد البدلاء بوضع المتفرج.