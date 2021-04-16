مران الزمالك - كارتيرون يحفز اللاعبين.. والفريق يتدرب عصرا يوم السبت

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 21:31

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

حرص باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على تحفيز لاعبيه قبل انطلاق مران اليوم الجمعة وذلك استعدادا لمباراة القمة يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وطالب كارتيرون اللاعبين بـ"أقصى تركيز" في المواجهة وفقا لما ذكره موقع الزمالك، مشددا على قدرة الفريق على الظفر بالنقاط الثلاث.

وشدد كارتيرون للاعبين أن المباراة لها "أهمية خاصة والفوز به ضروري لإسعاد الجمهور".

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وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية قبل انطلاق المران الجماعي، وشاركوا في تقسيمة قوية ركز فيها كارتيرون على بعض الجوانب الفنية.

وواصل محمد أشرف "روقا" تدريباته التأهيلية، بينما خاض الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" مرانا قويا. وتدرب جنش وبقية حراس الفريق على التعامل مع الكرات العرضية والتصدي للتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وقرر كارتيرون نقل مران السبت إلى استاد القاهرة وبدايته في الثالثة والنصف عصرا.

وسيجري الفريق اختبار رابيد تيست بعد نهاية مران الجمعة للتأكد من سلامة الجميع من فيروس كورونا.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم الأحد في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

الزمالك كارتيرون
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