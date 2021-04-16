انتهت في إنجلترا - إيفرتون (2) (2) توتنام

تابع مباشرة مباراة إيفرتون وتوتنام في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة

------

نهاية المباراة

ق.+93 دخول ديلي آلي بدلا من كين المصاب

ق.85 كينج يهدر هدفا مؤكدا مباشرة بعد دخوله بعد تلقيه تمريرة من جيمس أمام تألق من لوريس، ثم يسدد ريتشارلسون الكرة الثانية في المدرجات

ق.72 رأسية من هاري كين حتك بالقائم وتغادر الملعب

ق.69 جووووووووول كين يدرك التعادل سريعا للسبيرز بعد خطأ قاتل في عمق دفاع إيفرتون بين هولجيت وجودفري

ق.62 جوووووووول إيفرتون يسجل الثاني بواسطة سيجوردسون بعد عرضية رائعة من شيموس كولمان وإنهاء أكثر من مميز للأيسلندي

ق.57 رأسية خطيرة من ألديرفيرد تصطدم بقائم إيفرتون

ق.56 تانجوي ندومبيلي يتلقى كرة من هاري كين ويسدد لكن كرته تصطدم بـ لوكاس دينيه وتعلو العارضة بقليل

ق.52 انطلاقة رائعة من سون الذي راوغ واخترق منطقة الجزاء وسدد لكن جوردان بيكفورد تألق وتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31: سيجوردسون يسجل الهدف الأول لإيفرتون

ق27: هاري كين يسجل الهدف الأول لتوتنام

بداية اللقاء