استراحة في الدوري – الجونة (0) (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 21:18

كتب : FilGoal

الجونة - المقاولون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة وإنبي، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق41: خروج عمر السعيد مهاجم الجونة بسبب الإصابة ونزول كريم الطيب

ق34: إسلام طارق يمنع الهدف الأول لإنبي بعد تصديه لتسديدة مهاب ياسر

ق15: جوناثان نجويم ينفذ ركلة ركنية لكن دفاع إنبي يبعدها عن أماكن الخطورة

ق3: ركلة حرة لإنبي ينفذها أحمد العجوز دون أن تصل لأي من زملائه

بداية المباراة

في الدوري الجونة إنبي
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