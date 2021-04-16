استراحة في الدوري – الجونة (0) (0) إنبي.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 16 أبريل 2021 - 21:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة وإنبي، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري.
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نهاية الشوط الأول
ق41: خروج عمر السعيد مهاجم الجونة بسبب الإصابة ونزول كريم الطيب
ق34: إسلام طارق يمنع الهدف الأول لإنبي بعد تصديه لتسديدة مهاب ياسر
ق15: جوناثان نجويم ينفذ ركلة ركنية لكن دفاع إنبي يبعدها عن أماكن الخطورة
ق3: ركلة حرة لإنبي ينفذها أحمد العجوز دون أن تصل لأي من زملائه
بداية المباراة