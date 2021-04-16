مؤتمر توخيل: تعلمت من جوارديولا كثيرا.. ولا يجب أن نقلل من تشيلسي أمام سيتي

امتدح توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي نظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا مؤكدا أنه تعلم منه الكثير خاصة حينما كان الأخير يدرب برشلونة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن ملاقاة مانشستر سيتي غدا السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث توخيل قائلا: "تأثرت بجوارديولا كثيرا لقد شاهدت تقريبا كل مباريات برشلونة حينما كان يدرب الفريق، كنت أشعر بالانبهار بالطريقة التي يحققون النجاح بها".

وواصل "الاعتماد على اللاعبين من الأكايميةة ولعب كرة هجومية والاستحواذ عليها، وأكثر شيء مبهر كان الدفاع بدون كرة، تعلمت الكثير من مشاهدتهم وفهمت أكثر عن اللعبة".

وأكمل "كان ذلك درسا كبيرا وفي ذلك الوقت كنت أعمل في ماينز في الأكاديمية ومن ثم أتيحت لي فرصة اللعب ضد جوارديولا، وكان من دواعي سروري مقابلته واللعب في أعلى المستويات".

وعن كونه لم يفز على جوارديولا أبدا وهل سيكون تشيلسي هو الفريق غير المرشح للفوز غدا قال المدرب الألماني "يجب أن أقول نعم ولا".

وأوضح "يجب أن نتفق أن هناك فارق في المستوى بيننا وبين مانشستر سيتي وأن نقبل ذلك، لكن علينا ألا نجعل أنفسنا صغارا، ومن اليوم الأول في الموسم الجديد سنحاول مطاردتهم ونقلل الفارق بيننا".

وشدد توخيل "في أوروبا هناك فريقين هما المعيار حاليا مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ".

وعن اللقاء قال: "إن انتصرنا فسنحصل على دفعة كبيرة وإن لم يحدث فسنتعلم من التحدي والفرصة التي حصلنا عليها لننضج".

وكشف توخيل عن عودة نجولو كانتي لفريقه من الإصابة فيما يغيب ماتيو كوفاسيتش وأندرياس كريستنسين.