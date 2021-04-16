لاعب ليفربول السابق: صلاح سيجدد تعاقده في حالة وحيدة.. ونحن ننافس على المربع الذهبي بسببه

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 15:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد

يؤمن جوزيه إنريكي لاعب ليفربول السابق أن محمد صلاح نجم الفريق الحالي سيجدد تعاقده حال ضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد صاحب الـ28 عاما مع ليفربول في صيف عام 2023.

وتحدث اللاعب الإسباني لموقع "إمباير أوف ذا كوب" الإنجليزي والمهتم بأخبار ليفربول قائلا: "أتمنى حقا أن يبقى صلاح مع ليفربول".

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وواصل "لا أرى أن الموسم الحالي كان الأفضل من حيث الأداء بالنسبة له لكنه مازال يسجل الأهداف وهذا هو أهم شيء في كرة القدم".

وأكمل "عندما لم نلعب جيدا كان يسجل الأهداف، الحقيقة إننا مازلنا نصارع على أحد المراكز الأربعة الأولى بسبب صلاح".

وعن تجديد تعاقد صلاح قال: "أؤمن أنه لو وضع ليفربول المبلغ المناسب على طاولة المفاوضات فإنه سيجدد تعاقده".

قبل أن يستدرك "لكن اللاعبين الكبار يريدون اللعب في دوري أبطال أوروبا والحصول على راتب مرتفع، وذلك الراتب يأتي بسبب المشاركة الأوروبية".

وأكمل "إن أنهينا الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى سيجدد صلاح تعاقده".

وأتم جوزيه إنريكي حديثه ضاحكا "بعد كل ذلك ما هو المكان الأفضل للذهاب إليه من ليفربول؟ حينها سيشكو صلاح من الطقس ربما".

ولعب جوزيه إنريكي مع ليفربول من 2011 حتى 2016 وتوج معه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في 2012

وسجل صلاح 28 هدفا وصنع أربعة في 44 مباراة شارك فيهم مع ليفربول خلال الموسم الجاري.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن وست هام صاحب المركز الرابع بعد مرور 31 جولة.

صلاح ليفربول
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