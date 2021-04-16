زياش يكشف سبب تعثره في بداية مسيرته مع تشيلسي

تحدث حكيم زياش جناح تشيلسي عن سبب تعثره في بداية مسيرته مع النادي الإنجليزي عقب انضمامه إليه قادما من أياكس الهولندي الصيف الماضي.

وقال زياش عبر قناة ناديه الرسمية بموقع "يوتيوب" عن مسيرته مع البلوز: قبل أن أنضم لتشيلسي ظللت مصابا لسبعة أشهر لذا كنت متأخرا عن البقية من الناحية البدنية".

وواصل "لذا العمل بقوة لاستعادة مستواي من الناحية البدنية ثم محاولة الذهاب لخطوة أكبر كل ذلك احتاج إلى وقت".

وتابع "أنا دائما أؤمن بنفسي وأعمل بقوة في التدريب هذا لا يظهر في المباريات لكنني أعمل كل يوم بقوة وأعرف ما أستطيع تقديمه وأثق دائما في نفسي".

وأضاف اللاعب المغربي "الأمر دائما يتعلق بإيمانك بنفسك وبالطبع يحدث أحيانا بعض الأشياء التي تشعرك بالقلق لكن يجب أن تكون قوي من الناحية الذهنية".

وأتم زياش "مازلت أتعلمت كل يوم لأصبح أقوى من الناحية الذهنية ودائما أفكر أن كل شيء يحدث لسبب وأن شيء أفضل سيحدث بعد ذلك، وأتحلى بالهدوء وأواصل العمل فقط".

وسجل زياش أربعة أهداف وصنع مثلهم في 29 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الجاري.