فيرمينو يعترف بتذبذب مستواه مع ليفربول

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 14:57

كتب : FilGoal

فيرمينو - بوجبا - ليفربول ومانشستر يونايتد

اعترف روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بتذبذب مستواه خلال الموسم الجاري مع الفريق مؤكدا في الوقت ذاته أن لا يدخر جهدا من أجل التحسن.

وقال فيرمينو لشبكة "إي إس بي إن" في نسختها البرازيلية: "لقد كان موسما صعبا بالنسبة لي يجب أن نكون أمناء ولكن رغبتي في التطور والنضج كل يوم متواجدة ولا يوجد نقص في الحافز بالنسبة لي".

وأكمل "أنا أتحدى نفسي كثيرا، أعرف أنني لا أعيش أفضل فتراتي مقارنة بالمواسم الماضية، أريد دائما مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف وصناعتها، وهذا لسوء الحظ لم يحدث كثيرا مؤخرا".

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واستدرك اللاعب البرازيلي وأتم حديثه "لكنني لا أستسلم وأتطلع دائما للتحسن ومساعدة الفريق ليصبح أفضل، يجب أن أتطور كل يوم".

ولم يسجل فيرمينو سوى ستة أهداف وصنع سبعة خلال 41 مباراة شارك فيهم مع ليفربول في الموسم الجاري.

فيرمينو ليفربول
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