عزل فريق هيرتا برلين بالكامل في الحجر الصحي وتأجيل 3 مباريات

الجمعة، 16 أبريل 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

هيرتا برلين - يونيون برلين - الدوري الألماني

سيخضع فريق هيرتا برلين بالكامل إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعدما ثبُت إصابة 4 في صفوفه بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية لـ بال دارداي المدير الفني، وأدمير هامزاجيتش مساعد المدرب، والمهاجم دودي لوكباكيو.

ومع إصابة المدافع مارفن بلاتنهاردت طُلب من الفريق البقاء في الحجر الصحي إلزاميا لمدة 14 يوما.

أخبار متعلقة
غاب "ليفانجولسكي" فسجل "سكورتيسكا".. بايرن ميونيخ يضرب لايبزج ويضع يدا على لقب الدوري الألماني رومينيجه: رئيس الاتحاد الألماني أخبرني أنه لن يفاوض مدربا مرتبطا بعقد مع فريق كلوب يعلنها: لست مرشحا لتدريب المنتخب الألماني نجم ليستر سيتي: فايلر فتح عيني.. إنه يتمتع بالعقلية الألمانية

وطلب النادي تأجيل 3 مباريات للفريق في الدوري الألماني أمام ماينز يوم الأحد المقبل وفرايبورج يوم الأربعاء ثم شالكه يوم السبت المقبل.

وقد تزداد مدة بقاء الفريق في الحجر مرة أخرى، فإذا جاءت أي نتيجة إيجابية خلال الحجر الصحي، سيبدأ احتساب الـ 14 يوما من الصفر مرة أخرى.

وقال أرني فريدريش مدير هيرتا برلين: "إنها بالتأكيد الخطوة الصحيحة من منظور صحي".

وأضاف "من الواضح أنه يؤثر علينا من وجهة نظر رياضية لأنه سيكون لدينا 6 مباريات نلعبها قبل نهاية الموسم في 22 مايو".

وواصل "سيحافظ الفريق على لياقته مع الجلسات الافتراضية خلال الحجر الصحي. سنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الموسم بنجاح".

ويحتل هيرتا برلين بعد مرور 28 جولة من الدوري الألماني المركز الـ 15 في سلم الترتيب بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط والتي يحتلها أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز السادس عشر.

هيرتا برلين الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
وفاة إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة السابق في اليمن 22 دقيقة | مصر
مصيلحي لـ في الجول: غرامات بالجملة على لاعبي الاتحاد بعد الخروج من الكأس 28 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - كارتيرون يحفز اللاعبين.. والفريق يتدرب عصرا يوم السبت 34 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري – الجونة (0) (0) إنبي.. محاولات من الفريقين 47 دقيقة | الدوري المصري
هدافو الجيل الحالي من الزمالك والأهلي في القمة 48 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعسكر في الإسكندرية استعدادا للإنتاج 50 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في إنجلترا - إيفرتون (1) (1) توتنام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة يد – الزمالك (22)-(22) الأهلي.. التعادل يحكم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار 4 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك