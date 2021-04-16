عزل فريق هيرتا برلين بالكامل في الحجر الصحي وتأجيل 3 مباريات

سيخضع فريق هيرتا برلين بالكامل إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعدما ثبُت إصابة 4 في صفوفه بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية لـ بال دارداي المدير الفني، وأدمير هامزاجيتش مساعد المدرب، والمهاجم دودي لوكباكيو.

ومع إصابة المدافع مارفن بلاتنهاردت طُلب من الفريق البقاء في الحجر الصحي إلزاميا لمدة 14 يوما.

وطلب النادي تأجيل 3 مباريات للفريق في الدوري الألماني أمام ماينز يوم الأحد المقبل وفرايبورج يوم الأربعاء ثم شالكه يوم السبت المقبل.

وقد تزداد مدة بقاء الفريق في الحجر مرة أخرى، فإذا جاءت أي نتيجة إيجابية خلال الحجر الصحي، سيبدأ احتساب الـ 14 يوما من الصفر مرة أخرى.

وقال أرني فريدريش مدير هيرتا برلين: "إنها بالتأكيد الخطوة الصحيحة من منظور صحي".

وأضاف "من الواضح أنه يؤثر علينا من وجهة نظر رياضية لأنه سيكون لدينا 6 مباريات نلعبها قبل نهاية الموسم في 22 مايو".

وواصل "سيحافظ الفريق على لياقته مع الجلسات الافتراضية خلال الحجر الصحي. سنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الموسم بنجاح".

ويحتل هيرتا برلين بعد مرور 28 جولة من الدوري الألماني المركز الـ 15 في سلم الترتيب بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط والتي يحتلها أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز السادس عشر.